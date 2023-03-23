Пока ЕС думает, где взять средства на помощь Украине со снарядами, Франция показала, как их уже штампует

Приветствуют план передать Украине дефицитные боеприпасы со складов ЕС и подумают, как этот амбициозный план профинансировать - лидеры стран-членов собираются в Брюсселе на очередной саммит, где будут говорить об Украине и о том, как ее поддержать, отмечает корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко для ТСН.

Если о лейтмотиве этого саммита коротко — не столько о международной политике, сколько об экономике. Надвигающийся продовольственный кризис, в частности, из-за войны войны России против Украины, и геополитические вызовы, спровоцированные им же, руководители 27 стран ЕС будут обсуждать с генсеком ООН. В последний раз – такой крупной компанией с ним встречались еще до полномасштабного российского вторжения в Украину.

Какая ситуация сейчас на поле боя лидеров будет информировать Владимир Зеленский, который присоединится к саммиту онлайн. Черновик его итоговой декларации оказался в распоряжении "Радио Свобода", и из нее ясно: участники саммита подтвердят свои намерения поддерживать Украину и в дальнейшем в борьбе с российской агрессией, сколько понадобится.

Президент Евросовета в письме-приглашении на саммит указывает, что это включает работу по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях, использованию замороженных российских активов и сплочению мирового сообщества вокруг общепринятых правил международного права.

Шарль Мишель упомянул и о согласованном странами ЕС плане передать Украине миллион боеприпасов с национальных складов в течение следующих 12 месяцев и адекватно этот процесс – профинансировать.

Намерения эти лидеры приветствуют, как записано в проекте декларации. В то же время они осознают, что для этого следует увеличивать производственные мощности европейского оборонпрома. Лидеров волнует, есть ли на эти нужды деньги. Этот вопрос среди прочих тоже сегодня будут обсуждать. Издание "Политико" из собственных источников узнало, что Еврокомиссия сейчас ищет пути мобилизовать бюджет ЕС, чтобы можно было производить боеприпасы в необходимом количестве и платить за это. Проект, говорится в публикации, презентуют несколько недель.

Еврокомиссар, ответственный за процесс, сейчас уже инспектирует производящие снаряды ключевые заводы ЕС. Положение дел уже оценило в Болгарии и Франции — последняя, не дожидаясь кивок из Брюсселя, продуцирует нужные Украине 155-миллиметровые снаряды. Накануне побывал на оборонных заводах в Словакии и Чехии, а на очереди – Польша.

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