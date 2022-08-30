Пока Европа ищет альтернативу российскому газу, Венгрия заявляет о наращивании поставок

Европа — должна объединить усилия, чтобы снизить цену на газ, об этом заявил премьер председательствующей в Совете ЕС Чехии Петр Фиала. Он пообещал, что лично приложит к этому все усилия, говорится в ТСН.

Средняя стоимость тока в Европе за год выросла в шесть раз. Впервые в истории Евросоюза Германия с Данией объединились, чтобы построить в Балтийском море ветроэнергетический хаб Энергетический остров Борнхольм. Он будет связывать несколько ветряных парков и распределять производимую ими энергию между присоединящимися странами. Но запустят его только в 2030 году. До этого придется искать другие способы жить без российского газа и стараться при этом не перессориться.

«Это следствие того, что Германия последовательно, годами полагалась на дешевый российский газ. Теперь за это буквально приходится платить. Остановку российского газа обсуждали в ток-шоу, в политических речах – как мнимую возможность, но сейчас это горькая реальность», – говорит министр энергетики Германии Роберт Хабек.

На фоне стремительного роста цен и неуверенности, как правительства разных государств с этим будут справляться, продолжает проседать Европейская фондовая биржа. Центробанк Европы предупредил, что финансовые регуляторы обязаны остановить инфляцию, во чтобы им это не стало. Европейская комиссия планирует срочное вмешательство в рынок электроэнергии. Подготовить тщательный план сдерживания тех, кто наживается на рыночной панике, хотят уже до конца недели, в частности, хотят отвязать цену за ток от цены за газ.

«В этой сверхнервной рыночной ситуации, с чрезвычайной спекуляцией – это уже не реальные цены. Это просто спекуляция, эти прыжки. Мы должны послать четкий сигнал, что дальше так продолжаться не может», — говорит глава Еврокомиссии.

«Путинская Россия противопоставляет себя Европейскому союзу сейчас и в будущем. Какое-либо несогласие между странами-членами ЕС, любую слабость Путин сразу использует», — говорит Шольц.

Слова канцлера Германии наглядно иллюстрируют — прямо говорящие венгерские власти отказываться от российского газа не собираются, а наоборот. "Нравится вам это или нет, мы продолжим переговоры с россиянами об увеличении поставок газа в Венгрию", — заявляет министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Президент Сербии Вучич, который на днях называл цену на российский газ фантастической — теперь говорит, что его страна готова от него отказаться. И будет рассматривать все остальные варианты — хоть Ирак, хоть Венесуэлу. «Наши люди не понимали реальную цену на ток годами. И нельзя ожидать от них, что они в сутки поймут, что это новая рыночная цена, которая зависит не только от нас, что мы должны платить стоимость войны, которую ведут на европейской земле», — заявляет он.

Кремль, продолжающий ежедневно сжигать газ на 10 миллионов долларов, потому что его некому продавать, принимает у себя уже не первую делегацию из Талибана — экстремистского режима, год назад молниеносно захватившего власть в Афганистане. Талибы, которых Россия официально дозе называет террористами, теперь будут покупать у нее газ, нефть и пшеницу.

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