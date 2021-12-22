Пока камера на экспертизе: в Тернополе второй раз подряд осквернили памятник Бандере

Кто именно осквернил постамент, сейчас неизвестно.
В Тернополе снова осквернили памятник Степану Бандере. В постамент попали яйцом.
Об этом говорится в выпуске ТСН. Ранок 22 декабря.
Это уже второй случай вандализма за неделю. Несколько дней назад этот монумент облили красной краской. Тогда уличная камера слежения зафиксировала вандала. Копы его обнаружили и задержали. Им оказался 21-летний житель Житомира, который приехал с товарищем-сверстником в трехстах километрах ради надругательства над памятником. Парням уже объявили подозрение.
А кто бросил в памятник Бандере яйцо – неизвестно. Копы ищут видео с других камер наблюдений, ведь та, которая зафиксировала факт вандализма на прошлой неделе, сейчас у них на экспертизе.
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