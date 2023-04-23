Пока лечились, заработали собратьям на авто: бойцам удалось монетизировать свою терапию

Несмотря на ранения, помогают собратьям приближать победу. За деньги от продаж картин украинских военных в Британии удалось купить автомобиль для ВСУ. Картины раненые бойцы пишут во время арт-терапии в госпитале Ровенщины, а волонтеры выставляют их в разных странах мира. В этот раз за произведения защитников удалось выручить более 4 тысяч фунтов. Этих денег хватило на военный внедорожник, говорится в ТСН.

"Бог впереди, мы за ним" — это военная молитва, которая будет помогать ребятам в бою", — убеждает военный Александр Попик.

Эту надпись Александр оставляет на внедорожнике. Волонтеры пригнали машину во двор госпиталя, чтобы раненые бойцы увидели, что таков результат их работы. Автомобиль на нужды ВСУ купили именно благодаря лечащим здесь бойцам, которые проходят реабилитацию. “Это внедорожник с позывным «артист». Он уже приехал с этим позывным из-за границы. Это на английском художник, потому что пикап был приобретен за средства от проданных картин”, — рассказывают волонтеры.

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"Так как мой позывной "Кот", очень люблю котиков, нарисовал очень-очень злого кота-военного, забрали, понравился", — добавляет Александр о картине, которую удалось продать.

Занятия по рисованию в госпитале проводят постоянно. Они помогают отвлечься, забыть о боях и немного расслабиться, говорят психологи. “Есть случаи, когда они пишут портреты своих дочерей, жен. Я не могу передать эти эмоции на словах, когда сильные мужчины вчера держали оружие в руках, а сегодня он мило улыбается”, — говорит куратор Алина.

Идея выставлять картины украинских военных за границей возникла у волонтеров. Бойцы рисуют, волонтеры передают картины за границу, а там берется за работу местная диаспора. "Проводили выставку в украинском центре города Лидс, в Йорке, где нам помогла скаутская организация "Пласт", с транспортировкой нам тоже помогли украинцы из Мадрида", — передает волонтер Оксана.

В Лидсе на выставке картин украинских бойцов удалось выручить более 4 тысяч фунтов. За эти деньги и купили автомобиль для вооруженных сил. На машине бойцы из госпиталя оставили надписи и пожелания. "Это еще больше их мотивирует, это вдохновляет, они приобщаются к победе даже после ранения", — убеждает психолог.

За новые работы берутся с большим вдохновением. Следующая выставка картин украинских военных запланирована в США, а вырученные денежные средства тоже пойдут на передовую.

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