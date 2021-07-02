Пока мать кричала от горя, отец публиковал фото в Facebook: подробности гибели 11-летнего "водителя" BMW под Львовом

Отец, который нетрезвым посадил сына за руль, своей вины не признает.

В селе Рясна-Руская, что под Львовом, 1 июля, около полуночи, произошло ДТП, в котором погиб 11-летний мальчик. Как выяснилось, нетрезвый отец пустил за руль своего сына, а тот не справился с управлением. Известно, что покойного звали Денис.

ТСН.ua узнавал подробности жуткой аварии.

Возвращались из кафе и посадили ребенка за руль

В ночь трагедии 35-летний отец с 11-летним сыном и 23-летним владельцем авто ехали из кафе, принадлежащего старшему мужчине. Горе-отец пустил за руль своего сына, который не справился с управлением, в результате чего BMW слетел в кювет. Ребенок погиб на месте трагедии, взрослые мужчины получили травмы. Их жизни ничего не угрожает.

По словам свидетелей, автомобиль в ночь трагедии ехал со скоростью более 100 километров. ТСН также получила видео с камеры наблюдения с моментом аварии.

По данным следствия, 35-летний отец и его 23-летний друг выпивали. За руль они посадили ребенка, который вез их домой. В то же время мужчины после аварии даже не вызвали полицию и медиков. Это сделал случайный свидетель аварии.

"Правоохранители установили, что управлять транспортным средством ребенку позволил его отец, находившийся в салоне автомобиля вместе с его владельцем. Взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения", — сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

zaxid.net

Отец — бывший инспектор ГАИ и капитан милиции, которого уволили за взятки

Отцом 11-летнего погибшего парня оказался бывший инспектор ГАИ и капитан милиции. Его в 2015 году уволили со службы за взятки. После освобождения мужчина открыл собственный бизнес — имел кафе, откуда он с сыном и 23-летним мужчиной ехали в ночь трагедии.

ГУ Национальной Львовской полиции

Односельчане мужчины рассказывают, что он часто конфликтовал с людьми, а также садился пьяным за руль и хвастался тем, что научил своего сына ездить. А вот мать ребенка была против того, что ее сыну позволяли управлять автомобилем.

Пока мать кричала, отец показывал в Facebook, как медики ему мажут синяки

Мать и бабушка покойного мальчика рассказали, что оставили ребенка с отцом только в час. И даже, когда произошло ДТП, мужчина якобы не интересовался состоянием сына, а снимал фото и публиковал их в социальной сети.

"Он вышел и пошел к скорой, чтобы его спасали, он даже не пошел ни к ребенку, ни ко мне, чтобы утешить. Я кричала. Он просто ушел, снимал и бросал в Facebook, как ему синяки замазывают, а к ребенку он даже не подошел", — говорит мать ребенка.

Бабушка 11-летнего Дениса рассказала ТСН, что мальчик был хорошим и умным. В трагедии она обвиняет его отца.

"Папа убил своего сына. Посадил за руль и такой хороший мальчик погиб", — говорит бабушка мальчика.

Родственники боятся, что отец избежит ответственности

Сегодня, 2 июля, Дениса уже похоронили в его родном селе под Львовом. Родственники говорят, отец своей вины не признает. Утверждают, мужчина сам садился не раз за руль пьяным и часто заставлял ребенка управлять. И очень гордился тем, что малый рулит сам.

ТСН.ua

Сейчас родные боятся, что мужчина избежит ответственности, имея связи в правоохранительных органах.

"Ребенка посадили за руль, за машину, темно.. Посадили за руль два пьяных быка, сами сели позади. Машина сказали, что 120 ехала, ребенок маленький, еще 12 лет нет, не справился с управлением. Главное, что это не впервые. Очень бы хотелось, чтобы он понес ответственность", — говорит ТСН родственница мальчика Оксана Стельмащук.

В полиции по факту ДТП открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 11-летний мальчик, который погиб за рулем машины часто катал отца.

Новости Украины: недалеко от Львова в ДТП погиб 11-летний мальчик - кто позволил ему сесть за руль

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