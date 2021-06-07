Пока медики спасали мужчину, его родные штурмовали скорую: в Запорожье толпа ромов напала на врачей

Ромы извинились за свое поведение. Говорят, что не могли сдержать эмоций из-за смерти близкого человека.

В Запорожье толпа цыган пытался расправиться с медиками. Они обвинили их в смерти своего родственника. Мужчине стало плохо дома, во время транспортировки в больницу у пациента остановилось сердце. Пока медики проводили реанимацию, карету скорой штурмовали почти полсотни человек, которые пытались устроить самосуд.

О 7 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Люди, которые окружили карету скорой, пытаются ворваться внутрь. Медиков спасают полицейские, которые отталкивают агрессивных нападающих. Скорая с пациентом не успела доехать до больницы каких-то пару километров, когда у мужчины остановилось сердце.



"У больного произошла фибрилляция желудочков, остановка сердечной деятельности, бригада начала проводить реанимационные мероприятия. Предварительно высадив из автомобиля жену этого пациента", — говорит заведующий подстанцией СМП Александровского района г. Запорожье Анатолий Холоша.

Новости Украины: в Запорожье цыгане обвинили медиков в смерти родственника и едва не совершили самосуд

"Была физическая угроза бригаде, родственники вели себя не совсем адекватно, они угрожали", — говорит медицинский директор Центра экстренной медицинской помощи Наталья Дорошева.



Более, чем полчаса медики делали все, чтобы запустить сердце пациента, пока его родные штурмовали реанимобиль. Врачи вспоминают, им мешали работать, угрожали и постоянно пытались ворваться внутрь.



Патрульные говорят, что в целом к ним поступило сразу четыре вызовы. Сначала на 102 позвонила фельдшер скорой, а затем в полицию еще трижды звонили автомобилисты, которые стали свидетелями того, как агрессивная толпа пытается линчевать медиков.



Сначала на место конфликта выехали два экипажа патрульных. Впоследствии, когда возникла угроза, что их сил не хватит, полицейские вызвали дополнительную помощь. Защитить медиков смогли только силами четырех экипажей, так как количество людей вокруг становилось все больше.



"Реанимационные мероприятия продолжались в течение 40 минут, и в это время также подъезжали люди, которые создавали опасные условия для работы медиков", — говорит пресс-секретарь патрульной полиции Запорожской области Екатерина Шевченко.



Медики, которые оказывали помощь пострадавшему, находятся в тяжелом стрессе. Они написали заявление в полицию, однако, поскольку толпа ограничился лишь угрозами, скорее всего, состава преступления в этих обстоятельствах не обнаружат. Вспоминать вчерашние события перед камерами бригада медработников не хочет.



"Очень тяжело психологически. Там врач молодая. А там угрозы, фото и так далее. Она пришла в подавленном состоянии и пошла домой, попросившись в отпуск", — говорит заведующий подстанцией СМП Александровского района г. Запорожье Анатолий Холоша.



Вернется ли девушка из отпуска, пока неизвестно. Медики в очередной раз просят законодателей ужесточить уголовную ответственность за нападения на своих работников. Как стало известно ТСН, сегодня ромы уже извинились перед врачами. Мол, не могли сдержать эмоции из-за потери близкого человека.

Напомним, в Египте во время отдыха едва не погиб медик из Львова, его спасли коллеги.

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