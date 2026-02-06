Женщина с 4 стадией рака с 2022 года ждала и боролась за возвращение любимого из плена: невероятная история

Ольга и Руслан / © ТСН

Он - 32-летний крымский татарин, морпех, который в апреле 2022 года попал в плен в Мариуполе. Она - девушка, которая влюбилась в него в 15 лет, а перед полномасштабным вторжением услышала страшный диагноз - онкология. Несмотря на болезнь, Ольга поддерживала любимого во время блокады Мариуполя, а когда он оказался в плену- боролась за его освобождение даже из реанимационной палаты. И вот, после почти четырех лет разлуки, 26-летняя Ольга впервые смогла обнять своего Руслана.

Невероятную историю семьи Куртмаллаевых рассказывает корреспондент ТСН Марьяна Бухан.

Первый звонок за 46 месяцев

На то, чтобы снова услышать голос любимого, Ольга ждала три года и десять месяцев. Во время первого видеоразговора она едва ли не впервые за все это время позволяет себе плакать публично.

До этого Ольга держалась сталево. Чтобы не плакать, она смеялась - раздавала сотни интервью, выходила на акции в поддержку пленных, посещала все встречи Координационного штаба.

"Я на самом деле ни разу не пожалела в своей жизни, что выбрала своего мужчину. Это лучшее, что могло со мной произойти", - признается она.

Оккупация, рак и "вайфай возле банка"

Они познакомились в Бердянске: ей было 15, ему - 21. Через три года поженились, а еще через два Ольга узнала, что у нее лимфома Ходжкина. Как только началось лечение - разразилась большая война. Бердянск оккупировали за считанные дни.

Оля вспоминает ужас марта 2022-го: после химиотерапии, на морозе, она часами искала связь, чтобы получить хоть слово от Руслана из Мариуполя.

Ольга Куртмаллаева, жена морпеха: "Нам отключили связь, и можно было его поймать возле банка. Там людей 500, один вайфай... Март был очень холодный... Март был очень холодный. Я стояла по полчаса, ждала, когда полностью отмерзнут руки и ноги, забегала домой, грела их немножечко и выбегала обратно, потому что он может написать или позвонить".

О своем состоянии она мужу не говорила - не хотела отвлекать от обороны города. Лишь в последнем разговоре перед плену позволила себе одну слезу.

"Мы очень много говорили друг другу "я тебя люблю", потому что понимали, что это может быть в последний раз", - вспоминает девушка.

Рецидив и реанимация

Когда Руслан попал в плен, Ольга выехала из оккупации. Но в начале 2023 года болезнь вернулась - это была уже 4-я стадия.

"26 химиотерапий, 4 операции", - говорит Оля с горькой улыбкой.

После одной из "химий" у нее остановились внутренние органы, она попала в реанимацию. Но как только вышла из больницы - снова поехала на обмен встречать побратимов мужа.

Ольга Куртмаллаева: "Эта грусть - она фоновая в твоей жизни постоянно. Видишь, как кто-то держится за руки - ты грустишь. Видишь видео, как кто-то увиделся с мужем в отпуске на 15 дней - ты грустишь".

Письмо, которое ждал год, и тихое счастье

Три года в коридоре Ольги стояли собранные сумки с вещами Руслана. Она брала их на каждый обмен.

"Там есть вещи морской пехоты, с гербами Украины - для ребят это очень важно при возвращении", - объясняет она.

И вот автобусы заезжают. Пока Руслан ехал от границы, он читал письмо от Оли, которое она написала ему еще год назад, но не могла отправить. Координационный штаб передал его морпеху сразу после освобождения.

Когда они наконец увиделись, Оля решительно отвела мужа в сторону от камер и побратимов.

После лет публичной борьбы, акций и больниц, в этот день ей наконец захотелось простого и тихого счастья. Впереди у семьи долгий путь реабилитации и лечения, но теперь они пройдут его вместе.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ДОЧЕКАЛАСЬ из плена! Пока он был в тюрьмах, она боролась с раком! История Ольги и Руслана