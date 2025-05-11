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- Эксклюзив ТСН
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"Пока мы не закроем TikTok, Telegram будет тяжело": Чмут объяснил проблемы с мобилизацией в Украине
Он назвал три главных проблемы с мобилизацией в Украине.
В Украине есть человеческий потенциал продолжать войну. Мобилизация происходит, однако кое-что пошло не так.
Об этом глава благотворительного фонда «Повернись живим» Тарас Чмут рассказал в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.
По его словам, мы слабы в информационной политике в государстве.
«Не новость. Прошлый год, позапрошлый — каждый год одно и то же. И особых изменений я здесь не вижу, к сожалению. Пока мы не закроем TikTok, пока мы не закроем Telegram, пока мы не начнем что-то делать откровенно пророссийскими блогерами и другими псевдолидерами мнений, к сожалению, будет тяжело. Потому что упущено много времени, много лет. И правдой перебить ложь тяжело. Но это возможно», — говорит Тарас Чмут.
Кроме того, по его словам, в Украине есть реальные проблемы с мобилизацией, подготовкой и эффективностью распределения людей.
Ранее Тарас Чмут рассказал, сколько лет есть у россиян для войны.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЧМУТ: Перемирие на 30 дней — ловушка! Теряем 50 км в неделю! Где будут новые горячие точки?