Пока одни "волонтеры" обворовывают украинцы, другие — работают по 15 часов на передовой

Волонтеры часто рискуют собственной жизнью, чтобы жизнь других стала немного лучше.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Польский городок Тарновские Гуры с населением в 60 тысяч оказывает весомую помощь Украине. «Из бюджета нашего города было выделено примерно миллион злотых, часть этих средств предоставило правительство, часть – это налоги наших жителей», — говорит мэр города.

Он добавляет, что склад продуктов питания на нужды украинцев здесь заработал уже на третий день полномасштабного наступления. Здесь собирают провизию для беженцев, а еще для отправки в Украину.

ВОЛОНТЕРСКИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Уже в Киеве то, что было передано из Польши, грузят в бусы и везут на передовую. «Цены раза в три больше, чем были. Упаковка подгузников для взрослых в супермаркете стоит 350 грн. В Херсоне 1200», — рассказывает волонтер Александр, помогающий украинцам в оккупированном городе.

Это сейчас фонду Саши помощь посылают из-за границы, а в начале большой войны волонтеры все делали своими силами. «Тогда найти тушенки или гречку - это большое дело было… Кто мог купить на тысячу гривен, кто на десять», — рассказывает он.

Далее они оформились официально, чтобы масштабироваться. Юристы говорят, именно официальность – залог, что помощь из-за границы будет. «Именно к таким организациям с большим удовольствием идут наши зарубежные партнеры. Именно на благотворительные организации больше идет донатов, помощи», – объясняет адвокат.

Более того, деятельность благотворителей не облагается налогом. «Там поступил миллион гривен и все эти средства пойдут на благотворительность», – добавляет правовик.

«Государство обеспечивает и денежное, и обмундирование, продовольствие – волонтеры помогают. Это тоже элемент победы, потому что ждать, пока пройдет какая-то процедура закупок государственных, с волонтерами скорее решаются», — говорят военные, которые и привезли груз волонтеры.

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Пока волонтеры доставят все истекающее до 15 часов рабочего времени. Однако за эту работу вы не обязательно будете получать большую зарплату.

«На содержание тоже установлен максимум – не более 20% от благотворительной помощи на свои расходы. Обычно в Украине не больше 5% используют», – говорит адвокат.

КАК НЕ НАТРАПИТЬ НА МОШЕННИКА?

Юристы говорят, что контроль благотворительных фондов сейчас минимален, проверяют, если есть жалобы. «Контролировать может налоговая, но исключительно на предмет соблюдения налогового законодательства», — добавляет юрист.

Поэтому с началом полномасштабного наступления активизировались мошенники.

«Мужчины сейчас невыездные, а основание такое, как благотворительность – волонтер может уехать за границу. Этим пользуются многие мужчины, из этого делают бизнес», — говорят эксперты.

Но самое распространенное мошенничество, конечно, присвоение гуманитарки и средств. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Чтобы ваши донаты действительно кому-то помогли, а не пошли в карман волонтеру-оборотню, нужно проверить организацию, которой присылаете деньги. А еще каждая волонтерская организация открыто отчитывается об использованных средствах.

НЕ ИСЧЕЗНЕТ ЛИ ПОМОЩЬ?

Средств все меньше. «В начале двух дней мы могли собрать несколько бусов помощи. Теперь сборник длится несколько недель, или дольше», — рассказывает волонтер Сара.

Причина – одинаковая и в Украине, и за границей. «Мы тоже чувствуем войну, которая разразилась в Украине, чувствуем очень резкий скачок цен на энергоносители, а это влечет рост цен на продукты, бытовую химию, на все», — отмечает волонтер из Польши.

Тем не менее, расслабляться рано. Каждая гривна для настоящих волонтеров – это шаг к победе.

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