Пока россияне держали в подвале украинцев, накручивали долги в их домах: люди вынуждены платить за свои палачей

Коммунальные долги, оставшиеся после себя оккупантами. Жителям освобожденных территорий поступают платежки на услуги, которыми пользовались не они, а русские солдаты. Они расселялись по украинским домам и ни в чем себе не отказывали, говорится в ТСН.

В руках у Ольги Сизоненко стопка писем от поставщиков газа, платежки с долгами и досудебные требования. Мол, не оплатите добровольно – взыскаем через суд. Женщина, как и сотни других жителей Ягидного, в первые дни русской оккупации попала в плен и была в школьном подвале, а захватчики поселились у нее дома. “Туда зашло 28 человек, они нас выбросили голых-босых, а когда мы уже вышли 30 числа, начались приходи эти “письма счастья”, — рассказывает Ольга.

В доме Людмилы Кадухи тоже жили оккупанты и натопили более 4 тысяч гривен. Из-за давления поставщиков услуг семья начала выплачивать долг. Последние 500 гривен за март прошлого года Людмила перечислила в прошлом месяце. "У нас у мамы гипертоническая болезнь и криз был, мы заплатили, чтобы мама не нервничала, потому что постоянно звонки, постоянно "заплатите долг, у вас долг, мы отключим, подадим на суд", все время ее терроризировали", — говорит Людмила.

Две недели назад, возмущается Мария Ярема, ей вообще отрезали газ. Дом женщины сгорел, зимовала у родственников, а весной вернулась домой, а газовой трубы у дома уже нет. Женщина уверяет, что еще в мае 22-го написала заявление, что ее дом сгорел во время боевых действий. И понятно, что за распределение газа в течение года не платила, но даже не думала, что ее дом, точнее то, что от него осталось, отсоединят от сети. “Через такое время отрезаны, ну хотя бы поинтересовались, хотим ли мы, не хотим ли мы заплатить. Если задолженность за транспортировку, то мы бы заплатили, у нас там до 60 грн, у нас был твердотопливный котел, экономия была”, — рассказывает Мария Ярема.

В Чернигове, который занимается распределением газа и содержит сети, говорят: это единичные случаи, когда домовладения, в которых уничтожено дом, до сих пор получают платежи за транспортировку газа. “Это может быть потому, что мы не получили об этих повреждениях, от этих людей или ОВА информацию и ее нет у нас в базе, потому что в 22 году “Чернггаз” за распределение газа провел перерасчеты и приостановку начислений по 20 тыс 167 лицевых счетов, это те, которые были повреждены сами здания и газовые системы в результате боевых действий, или те, которые были присоединены к поврежденным распределительным сетям и в определенный период у них не было газа, они не могли им пользоваться”, — говорят в газовой компании.

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Ольга Вертиенко на днях похоронила мужчину. Месяц плена в подвале сказался. Последнюю тысячу гривен долга за газ, потребленный оккупантами, она так и не оплатила. Все деньги пошли на лечение и похороны. Женщина тоже вспоминает, что в отоплении оккупанты себе не отказывали. “Было не то что тепло, а дышать было нечем. Не экономили, вот мы экономили, мы топили дровами постоянно с мужем, потому что пенсия небольшая. Мы зашли в дом, я думала, мой дом взлетит так жарко было”, — рассказывает Ольга.

Только в этом обществе — 76 домохозяйств задолжали более 180 тысяч гривен за коммунальные услуги, которыми пользовались не владельцы дворов, а российские оккупанты. “Доказать, что это россияне пользовались - это очень легко, мои села 10 из 17 были в оккупации и каждый человек знает, где жили россияне и мы можем это подтвердить справками, мы их предоставляли “Черниговгазу”. Людям нужна помощь с маленькой пенсией и 2-3 тыс грн заплатит тяжело”, — говорит глава местного ОТГ.

В правительстве говорят, что эту проблему знают и работают над ней. “Это важное решение. Есть уже соответствующий проект постановления. Этот вопрос будет решен в ближайшие недели”, — уверяет министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Чиновники вскоре обещают норму, которая будет предусматривать погашение этих долгов.

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