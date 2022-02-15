Пока смотрела телевизор, погибла дочь: в Тернопольской области многодетная мать потеряла ребенка

На суде женщина вину признала и просила строго ее не наказывать.

В Тернопольской области судили многодетную мать из-за смерти ее ребенка. Женщина обвинили в упущении за дочерью, которая погибла во время пожара.

Об этом идет речь в приговоре Теребовлянского районного суда Тернопольской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мать 10 детей в июле 2021 года не исполнила свои родительские обязанности, из-за чего во время пожара погибла ее маленькая дочь. Следствие установило, что женщина смотрела телевизор, пока 5 детей купались на ставку в с. Романовка Тернопольской области, остальные 4 несовершеннолетних играли во дворе дома. Во время этого вспыхнуло подсобное помещение, в котором находилась девочка.

Однако женщина рассказала спасателям, что ребенок находится в доме. Они же при тушении пожара обнаружили тело девочки.

Женщину обвинили в нарушении ст. 166 УК Украины — "злостное неисполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия". На суде женщина вину признала и раскаялась. Она попросила ее строго не наказывать. Суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы, заменив реальный срок испытательным. Также она должна оплатить 5148 грн за проведение экспертиз.

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