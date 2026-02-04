Россияне ударили дронами по автобусу / © ДТЕК

За жизнь трех горняков, раненых в Терновке Днепропетровской области, до сих пор борются медики. Всего в стационаре остаются 13 человек. Автобус, в котором они возвращались со смены, атаковали российские беспилотники. В результате двойного удара на месте погибли девять шахтеров и три человека, которые бросились на помощь. Еще шестнадцать получили ранения.

Корреспондентка ТСН Анастасия Неверная узнала, как спасают самых тяжелых пациентов.

«Начало всего трясти»: воспоминания 22-летнего Дмитрия

Дмитрию всего 22 года, но он уже пять лет работает в шахте. Сейчас парень едва шевелит губами и видит только на один глаз — следствие встречи с российским «Шахедом». Он вспоминает момент первого попадания:

Дмитрий, раненый шахтер: «Начало автобус трясти, окна повыбивало. Как могли, выбегали из салона. Бус потерял управление и врезался в забор возле заправки».

Дмитрий смог выбраться самостоятельно. Несмотря на порезы стеклом, он вместе с коллегами бросился спасать тех, кто остался в горящем автобусе. Именно в этот момент россияне нанесли второй удар — так называемый двойной удар, который целился в спасателей и уцелевших.

Дмитрий, раненый шахтер: «Мужчину начали с женщиной относить подальше от автобуса, и тут начал он жужжать — „Шахед“ — и попал в меня. Загорелась на мне куртка, штаны…»

Дмитрий смог сбросить охваченную огнем одежду. В больницу его, как и многих других, доставляли обычные прохожие на собственных автомобилях.

Битва за жизнь: состояние раненых

Врачи в Днепре работают круглосуточно. Дмитрию уже сделали несколько сложных операций на животе и глазу, впереди — длительная ревизия ранений.

На соседней кровати — опытный горняк Виталий. Его лицо настолько обожжено, что знакомые не сразу смогли его узнать. Мужчина сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Самым тяжелым пациентом остается 28-летний Денис. У него крайне сложные ранения головы и внутренних органов.

Врачи о состоянии Дениса: «Он еще крайне тяжелый. То, что увидели хирурги, когда открыли живот — это было страшно. Несколько бригад делали все возможное, чтобы не допустить фатальных последствий».

Сознательное преступление

Трагедия в Терновке унесла жизни 12 человек. Данные расследования свидетельствуют о том, что российские пилоты дронов четко видели: цель — гражданский автобус с рабочими. Они наблюдали, как люди пытаются спасти раненых, и сознательно ударили второй раз.

Сейчас из шестнадцати раненых 13 остаются в госпиталях. Состояние пяти горняков оценивается как тяжелое.

Напомним, российская армия нанесла удар по гражданскому автобусу, который после смены перевозил шахтеров с предприятия ДТЭК. По обновленной информации, погибли 12 человек, еще по меньшей мере 16 получили ранения.

