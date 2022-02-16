Пока только обещания: действительно ли Россия отводит свои войска от украинских границ

Пока только обещания: действительно ли Россия отводит свои войска от украинских границ

Президент Зеленский отметил, что никакого перемещения российских войск наши разведчики пока не наблюдают.

Пока только обещания, никакого признака, что Россия будет отводить от украинских границ свои войска, сейчас нет. Так Владимир Зеленский отреагировал на заявления двух стран-соседей — России и Беларуси.

Об этом 16 февраля говорится в сюжете ТСН в 18:30.

Сегодня глава белорусского МИД заявил, что после 20 февраля на территории республики "не останется военного потенциала Российской Федерации — ни солдат, ни оружия". Именно тогда должны закончиться учения "Союзная решимость-2022".

Также накануне об отводе войск от украинских границ заявляла и Россия. На базу якобы должны были вернуть подразделения двух военных Округов — Западного (он граничит с Севером Украины) и Южного (это рядом с украинским Востоком и Крымом).

Впрочем, президент Зеленский отметил, что никакого перемещения наши разведчики пока не наблюдают. А Украина с международными партнерами хоть и выступает за деэскалацию, но поверит в нее, только когда увидит реальный отвод войск. К тому моменту остается максимально готовой к провокациям со стороны России.

Зеленский заявил, что нет признаков отвода российских войск от украинских границ

Накануне, 15 февраля, в Минобороны России заявили о завершении ряда военных учений и начале отвода войск.