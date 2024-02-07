Пока Трамп блокирует военную помощь Украине, его друг поехал к Путину: что известно о ситуации в США

Консолидированный законопроект по американской границе и помощи партнерам, среди которых Украина не имеет шансов. С таким заявлением накануне выступил президент США Джо Байден и назвал виновного. Это, по его словам, Дональд Трамп.

Об этом сообщает собственный корреспондент ТСН в США Ольга Кошеленко.

Трамп блокирует военную помощь Украине

Президент Джо Байден вышел к журналистам в желто-синем галстуке и с флажками Украины и США на лацкане пиджака. И настолько откровенным по этому делу он еще не был.

Президент процитировал заголовок статьи в The New York Times, который иронично перефразирует политический лозунг Дональда Трампа: "Прежде всего Трамп, второй Путин, третья - Америка". Похоже, что комплексный законопроект, который Сенат должен был бы проголосовать сегодня, в среду, говорит Байден, не имеет шансов.

Байден обратился к Конрессу Фото: видеоскрин

"Потому что Дональд Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения. Поэтому даже если он знает, что это хорошо для страны, не пойдет на это. Он скорее превратит этот вопрос в свое оружие, чем решит его. Поэтому, как мне сказали, в течение последних 24 часов он не делал ничего другого, кроме как связался с республиканцами в Палате представителей и Сенате, угрожал им и склонял голосовать против. И похоже, они поддаются", - пояснил Байден.

Украина уже получает меньше артиллерийских снарядов и средств ПВО, говорит Байден. И пытается пристыдить республиканцев судом истории и ответственностью Америки как великой нации. Но все же отказался отвечать на вопросы журналистов, аргументируя это тем, что переговоры мол пока продолжаются. Пообещал дать подробную пресс-конференцию в четверг.

Республиканцы тем временем отрицают, что на них давит Трамп. Но уже и их лидер в Сенате Митч Макконел подтвердил - спикер Джонсон объявил им: закон шансов не имеет. Помощь Израилю он хочет ставить на голосование отдельно, а вот Украину - будет держать в подвешенном состоянии.

Друг Трампа Карлсон полетел к Путину

Между тем, еще один человек, очень близкий к Трампу, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон подтверждал, что Трамп-старший рассматривает Карлсона как кандидата в вице-президенты, полетел к Путину на интервью.

Карлсон / Фото: Getty Images

Он записал обращение на фоне вечерней Москвы, где заявил, что западные журналисты мол не говорят с Путиным, потому что коррумпированы. Шоу Карлсон сейчас выходит в сети Х и имеет миллионные просмотры. Несмотря на комплиментарное отношение к путину, Карлсон сказал, что также попросил об интервью у Зеленского и надеется его получить.

В пятницу в Вашингтон прилетит канцлер Германии Олаф Шольц. Советник белого дома Джон Кирби подтвердил-будут говорить об Украине, Байден проинформирует коллегу о делах с помощью и заверит коллегу в личном намерении решить этот вопрос.

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Напомним, Палата представителей провалила законопроект республиканцев о помощи только Израилю.

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