Пока у Путина идет война, он живет, но у него заканчиваются возможности для маневра – эксперт

Президент России Владимир Путин будет продолжать войну против Украины, ведь это способ сохранения его власти, однако у него заканчиваются финансовые, ресурсные возможности для маневра.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Он прокомментировал тезис ведущей о том, что заявления России о переговорах с Украиной могут быть просто отвлекающим маневром и на самом деле Путин будет воевать на истощение, потому что это способ сохранения его власти.

"Пока у него (Путина – ред.) продолжается война, он живет, это правда. Но заголовок "полгода осталось" – это не просто так, потому что у него действительно завершаются возможности для маневра. У него возможности для маневра финансовые, ресурсные – это главное", – заметил Самусь.

"То есть вот этих 130-140 миллионов холопов он может использовать вообще без проблем, но есть проблемы другие. Если он потеряет вообще ресурсы, то кто с ним будет разговаривать? Ну какой товарищ Си будет разговаривать с Путиным или лидеры Индии, других стран? Если Путин на коленях будет просить купить нефть по 10 долларов, не отказываться от его атомного энергетического проекта .Эрдогана он скоро будет просить, ведь если вводятся сейчас санкции (от ЕС – ред.), то Эрдогану скажут: "Давай присоединяйся", — пояснил эксперт.

В этом контексте он напомнил, как на прошлой неделе в рамках введенных санкций российским авиакомпаниям, выполняющим рейсы на самолетах Boeing, закрыли доступ в турецкие аэропорты.

"Скоро Путину будут ходить и все подзатыльники давать, потому что он реально теряет... Он вообще-то потерял 24 февраля, когда он замахнулся на "Я – мировой полюс, я покажу вам, как это делается". На него Китай смотрел, какая будет реакция, "чтобы нам потом, возможно, с Тайванем как-то так попробовать". А на самом деле вышло вот это: теперь Бахмут у него – предел мечтаний, и у него не получится это", – рассказал Самусь.

Напомним, в начале февраля спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о якобы готовности государства к мирным переговорам с Украиной, но при условии отсутствия каких-либо условий со стороны Киева.

Военный эксперт и экс-советник ОП Алексей Арестович выразил мнение, что Путин планирует новое наступление на Украину, чтобы завести войну в тупик и начать переговоры после полного захвата Донетчины и Луганщины.

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