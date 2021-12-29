Пока Украину засыпает снегом и ледяным дождем, во Францию пришла аномально теплая погода

Пока Украину засыпает снегом и ледяным дождем, во Францию пришла аномально теплая погода

В Украине по меньшей мере 14 областей вторые сутки расчищают последствия вьюги.

Весенняя аномалия пришла на юг Франции, там встречают рождественские праздники с необычайно теплой погодой. В настоящее время в южной части страны держится температура плюс 15 градусов по Цельсию.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Если это продлится до Нового года, как прогнозируют синоптики, праздничная погода может установить рекорд – впервые с 1947 года. Особенно приятные температуры в последние дни держатся, в частности, на Лазурном побережье, где не только по-весеннему тепло, но и солнечно и обвевает мягкий бриз.

На набережных работают киоски с уличной едой и даже детские аттракционы, а туристов немного. Так что местные наслаждаются теплыми предпраздничными днями.

На юге Франции люди наслаждаются необычайно теплой погодой | Новости мира

Между тем, в Украине по меньшей мере 14 областей вторые сутки расчищают последствия вьюг.

На Николаевщине обесточили более 4 десятков населенных пунктов и упали десятки деревьев. В нескольких городах Украины обильные снегопады помешали приземлиться самолетам. В Виннице машины замерли в пробках. В Харькове на дорогах насчитали несколько десятков аварий.

В Кировоградской области спасатели всю ночь вытаскивали фуры. Хотя снегопад прекратился, на дорогах все еще буксуют грузовики. На изношенной резине они не могут преодолеть даже незначительные подъемы. За сутки чрезвычайники буксирами извлекли более 80 машин. Кроме грузовиков, в снежной каше застряли 11 легковушек, троллейбус и маршрутный автобус.

В Днепре дороги чистят после обильного снегопада. Маршрутки, которые накануне не могли проехать по сугробам, сегодня смогли выйти на рейсы. До сих пор затруднено движение в Кривом Роге и Новомосковске. В Сеть люди выкладывают видео, как вместе преодолевают последствия непогоды. Один из водителей прицепил к Ниве ковш и чистил им дорогу. А проехать троллейбусу помогал водитель внедорожника.

Минимум в 14 областях расчищают последствия вьюг | Новости Украины

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