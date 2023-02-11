"Пока в окопе будет хоть один украинец": прославившийся в Сети польский парамедик, продолжает "бой" на передовой

Пока Дамиан с единомышленниками в Варшаве создает учебный центр, где уже через несколько недель будут тренировать польских и украинских парамедиков и волонтеров.

«Все будет хорошо, братец, будешь жить» — этими словами польский парамедик успокаивал тяжелораненого украинского солдата. Видео этого трогательного момента облетело все соцсети. Дамиан Дуда так зовут живущего в Варшаве парамедика, говорится в ТСН.

"Это не была обычная эвакуация, это было соревнование со временем и со смертью. Нам его передали украинские минометчики. Раненый истекал кровью и был без сознания, жизненные параметры постоянно пылали. Лежа на спине, я перевернул его на бок, чтобы он мог дышать и чтобы не захлебнулся кровью. К счастью, мы успели его довезти, он выжил, но, к сожалению, я не знаю его имени”, — рассказывает Дамиан о той же эвакуации из Соледара.

Дамиан Дуда по специальности искусствовед, преподаватель в университете успел побывать в Сирии и Ираке, а в конце 2014 года впервые поехал на Донбасс. С началом полномасштабного вторжения поездки Дамиана на фронт участились. С конца февраля работал в Херсонской области, в 500 метрах от вражеских позиций. После деоккупации Херсона на Бахмутском направлении. “В Херсонской области вместе с украинскими военными мы были в штурмовых бригадах, поэтому понятно, что там было опасно. Если говорить о Соледаре, то там другие особенности, бои в городе, хаос, неизвестно кто есть где, кто на какой улице и это тоже опасно”, — рассказывает парамедик.

Артема – командира первого восстановления стрелковой роты 206 батальона терробороны Дамиан вывозил в Херсонскую область. Боец получил тяжелое ранение из-за взрыва мины. "Мы его транспортировали обычным авто по бездорожью, по дороге пробили одно колесо, мы думали, что не довезем его живым", — вспоминает Дамиан.

Довезли в живых, но ноги спасти не удалось. "Я боялся потерять сознание, потому что ребята могут решить, что я уже все, до операционного стола я еще врачам помогал с меня снимать одежду", — говорит Артем.

Сейчас Темич уже на протезах и готовится в апреле поучаствовать в нью-йоркском и бостонском марафонах. Непобедимые, несгибаемые и отчаянные – Дамиан Дуда потрясен украинскими защитникам и рассказывает о трогательных мгновениях на войне. "Один из раненых украинских военных как услышал, что мы поляки, вытащил окровавленной рукой из кармана энергетический батончик и дал мне", — рассказывает мужчина.

Боевой медик разведывательного взвода Марта выезжала с польскими парамедиками на задание, говорит, что ни вражеские "Грады", ни мины не останавливали польских спасателей. “Они уехали в Соледар, это как раз были самые активные бои в то время, и начали вывозить раненых. Так это не их война, но насколько мне известно у Дамиана больше боевого опыта, чем у большинства людей из моего батальона, потому что он в 14 и 15 годах уже тогда приехал помочь украинцам. Дамиан говорит, что мы брать, им не безразлична судьба украинцев”, — убеждает Марта.

На украинский фронт польские парамедики собираются возвратиться еще не раз. “Пока в окопе будет хоть один украинский солдат, который будет нуждаться в нашей помощи, мы будем в Украине. Мы договоримся с военным с позывным “Бобер”, что как только победа, мы садимся на коне и едем в супермаркет за хорошим коньяком, чтобы отпраздновать”, — смеется поляк.

Пока Дамиан с единомышленниками в Варшаве создает учебный центр, где уже через несколько недель будут тренировать польских и украинских парамедиков и волонтеров, потому что эти знания тоже спасают жизнь.

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