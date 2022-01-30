Пока ветераны АТО/ООС на Буковине напрасно ждут получения земли, местные депутаты уже стали земельными магнатами

Как лакомые куски "земли для ветеранов АТО/ООС" попадают в собственность депутатов Черновицкого горсовета.

ТСН.Тиждень узнал, как так случилось, что депутаты Черновицкого городского совета то и дело получают земельные участки в центре города, а военнослужащие, прошедшие сквозь ад войны, годами стоят в мертвой очереди с названием «земля для ветеранов АТО/ООС».

Иван Сплавник, отражая атаку российских наемников в Дебальцево, получил закрытую черепно-мозговую травму и частично потерял зрение. У них с женой растет дочь. 10-летняя Софийка имеет сахарный диабет 2 типа и нуждается в постоянном лечении. Семья Сплавников ютится на 15 квадратных метрах. И уже 7 лет ждут, что однажды дойдет их очередь получить землю, которую государство гарантирует ему как ветерану АТО. «Еще в 2015 году, когда я лечился после ранения, моя жена пришла в горсовет, ушла в 101 кабинет и написала заявление на получение земельного участка», – рассказал в интервью военнослужащий Иван Сплавник.

Журналисты ТСН.Тижня узнали, что депутаты Черновицкого городского совета не могут собрать две трети голосов, чтобы выделить землю Ивану Сплавнику и его побратимам, прошедшим АТО/ООС. Однако странным образом эти голоса удается собрать, когда на повестке дня стоит вопрос выделения земельных участков для самих народных слуг и их родственников. «А вам не выглядит странным, что у вашей сестры огромные земли, а АТОвцы получить земли не могут? – спрашивает корреспондент ТСН.Тижня у депутата Черновицкого горсовета. – Нет! Конечно могут, все могут…», – ответил на вопрос депутат Черновицкого городского совета Василий Продан, что систематически не голосует за выделение земли ветеранам АТО/ООС.

Оказалось, таких депутатов в сессионном зале Черновицкого городского совета десятки.

Где искать справедливости военнослужащим, которые годами стоят в мертвой очереди с названием «земля для АТОвцев»? И какой предохранитель от взяточнических схем обещают создать в Министерстве по делам ветеранов Украины? Расследование смотрите уже в это воскресенье, в 19:30, в программе ТСН.Тиждень с Аллой Мазур.