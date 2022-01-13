Показал будущей любимой гениталии: мужчину из Ровенщины наказали из-за интимных фото на сайте знакомств

Показал будущей любимой гениталии: мужчину из Ровенщины наказали из-за интимных фото на сайте знакомств

На суде подозреваемый признал вину и раскаялся.

В Ровенской области осудили мужчину, который на сайте знакомств регулярно публиковал интимные фото. Его обвинили в распространении порнографии.

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Об этом говорится в приговоре Млиновского райсуда Ровенской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мужчина в 2020 году зарегистрировался на сайте знакомств, там он показывал потенциальным любимым свой половой орган. Он опубликовал 35 интимных фото, часть которых сделал сам.

"Фото содержат вульгарно-натуралистическую, циничную, непристойную фиксацию, самоцельную, специальную демонстрацию гениталий, не соответствующие моральным критериям антиэтические сцены сексуальных извращений, оскорбляют честь и достоинство человека, побуждая недостойные инстинкты", — говорится в приговоре суда.

На суде подозреваемый признал вину и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 301 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок испытательным. Мужчине на 1 год запретили заниматься деятельностью, связанной с распространением видеопродукции. Также осужденный должен заплатить 1307 грн за проведение экспертиз.

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