Показал новую жену и буйволиную ферму: Тигипко впервые за долгое время пообщался с журналистами

Показал новую жену и буйволиную ферму: Тигипко впервые за долгое время пообщался с журналистами

Сергей Тигипко и его новая жена Алла Зиневич эксклюзивно пригласили ТСН на свою буйволиную ферму.

Новая жена и новое семейное дело — бывший вице-премьер Украины, а ныне бизнесмен и банкир Сергей Тигипко впервые вышел в свет с новой женой — Аллой Зиневич. Новая избранница на 24 года моложе мужа. Пара проводит выходные на буйволиной ферме на Черниговщине, куда эксклюзивно пригласила ТСН во время первого совместного интервью на финале "Мисс Украина Вселенная".

Более о новой жизни бизнесмена Сергея Тигипко говорится 18 октября в сюжете ТСН.19:30.

"Мы нашли хорошее место. Очень тихое, спокойное и для того, чтобы людям было интересно ездить, решили сделать ферму. Пока это не бизнес, это хобби", — рассказывает Тигипко.

Алле 37. Она имеет собственное бистро в Киеве. В прошлом участвовала в конкурсах красоты и работала моделью. Сергею — 61. Возглавлял Нацбанк. Был вице-премьером Украины при Януковиче. И сам дважды баллотировался в президенты. Его состояние оценивалось более чем 400 млн долларов.

Тигипко до сих пор был женат дважды. От первого брака имеет дочь Анну. Со второй женой Викторией Тигипко развелся в 2018 году. В этой семье воспитывал троих детей. В 2019-м был на Одесском международном фестивале, который она организовывала, а он финансировал, но шли они уже отдельно — Сергей с дочерьми, Виктория — с сыновьями.

Новости Украины: Сергей Тигипко впервые вышел в свет с новой женой и показал семейную ферму

В новых отношениях уже трое сыновей: старшему 10 лет, среднему 9, младшему — 5. От вопроса сколько вместе — красиво уклоняются. Только признаются, что познакомились не в Украине.

Супруги показывает ТСН собственную ферму. Здесь 85 буйволов. Построили ее три года назад. Чтобы научиться делать сыр, приглашали профессора из Италии. Рассказывают, чем буйволиное молоко уникально.

"Примерно 9% жирность у него, у него практически не казеина, и у него в 6 раз меньше холестерина, чем в коровьем молоке. Поэтому на Кавказе это называют "молоко стариков". Почему — потому что очень уникальное соотношение кальция и фосфора", — говорит Тигипко.

Собственной продукцией и питаются. Тигипко говорит, что в политику возвращаться не планирует.

"Раньше в Украине была возможность заниматься и бизнесом, и политикой. Сейчас это невозможно делать и я считаю, что это минус", — говорит он.

В ближайших планах — достроить ферму.

Напомним, что в 2020 году после отставки Алексея Гончарука Тигипко мог возглавить правительство. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко для обсуждения возможного его назначения на должность в правительстве.

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