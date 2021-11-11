Показал средний палец Зеленскому: нардепу Леросу вручили подозрение за хулиганство в стенах Рады

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, либо арест сроком до 6 месяцев, либо ограничение свободы сроком до 5 лет.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос, который во время выступления в Раде показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому, сообщено о подозрении за "хулиганство в стенах парламента".

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

"11 ноября 2021 года по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора вручено письменное уведомление о подозрении народному депутату Украины за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи ДБР в рамках расследования уголовного производства установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался относительно высших должностных лиц государства и показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение к общепринятым нормам морали и социального окружения.

В ДБР отметили, что в этих действиях депутата "четко прослеживается цель избранника — создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков к своему лицу".

"Депутат при этом злоупотреблял своими полномочиями народного депутата Украины на выступление во время обсуждения кандидатуры члена правительства", — добавили в Бюро.

Так, депутат подозревается в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (до 68 тыс. грн) или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 5 лет. Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В эфире ТСН.12:00 сообщили, что Лерос рассказал, что утром 11 ноября возле дома представители ДБР вручили ему подозрение. Он его взял и подписал, а завтра пойдет на допрос. Также должен быть и следственный эксперимент, однако, какой именно, нардеп не сообщил. В частности, он сказал, что считает все, что с ним происходит, является политическим давлением и преследованием.

"Это абсолютное давление, это начало диктаторского режима Зеленского как в Беларуси и как в Российской Федерации", — так Лерос ТСН прокомментировал вручение ему подозрения.

Напомним, 4 ноября в парламенте Лерос показал президенту Украины Владимиру Зеленскому непристойный жест. Зеленский не реагировал на это, а глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, чтобы Леросу отключили микрофон, поскольку он говорил не по теме. Микрофон отключили, и Лерос не мог продолжать выступление, тогда он вернулся к президенту и показал ему поднятый средний палец.

Гео Леросу утром вручили подозрение – прямое включение

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