Показания взял у мертвеца: в Днепропетровские области осудили оперативника за подделку протокола и подписи

Он таким образом решил расследовать покушение на убийство.

На Днепропетровщине оперуполномоченный при расследовании покушения на убийство умудрился взять показания у мужчины, который на момент совершения преступления был уже 6 лет как мертв. Фейковые свидетельство полицейский приобщил к материалам дела, но скрыть этот факт ему не удалось.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Наталья с ужасом вспоминает как в ее дворе на нее напал сосед. «Он схватил меня за шею — душил, крутил, ломал и еще и издевался, говорил:« Ты умрешь здесь и сейчас», — рассказывает женщина.

Нападающему, говорит Наталья, не нравится, что она живет рядом. Самого обидчика дома нет. Его жена все опровергает. «Врет. Не бил, он послал ее куда-нибудь и все», — уверяет женщина.

Произошло все еще весной 2017 года. Тогда полиция открыла дело о покушении на убийство, но в суд его так и не довела, потому что не нашла свидетелей. Но видела все от начала до конца, еще одна соседка Наталья. Несмотря на неоднократные допросы ее показаний в деле нет. «Я говорю одно, они подписывали и получалось совсем другое», — говорит женщина.

Зато в материалах есть свидетельства другого жителя села. «Какой сказал, что он был дома. Он все видел, он всех знает. И было все тихо, спокойно. И ничего не происходило», — рассказывает пострадавшая.

Но человек, по показаниям, находился в 500 метрах от места, где все произошло и обзор ему был закрыт полностью. Узнать у Николая Белецкого, почему дал такие показания — невозможно. Он не видел конфликт не потому, что дом далеко, а потому что умер. К тому же 6 лет до инцидента. Одноклассники даже показали журналистам могилу. После жалобы потерпевшей, прокуратура открыла дело.

Новости Украины: в Днепропетровской области оперуполномоченный взял показания у покойника

«С целью создания искусственных показателей по работе оперативный работник, подделал официальный документ — протокол допроса свидетеля. И выполнил за него подпись», — рассказывает начальник отдела Днепропетровской областной прокуратуры Владимир Тимошенко.

То, что полицейский подделал подпись, подтвердила экспертиза. Поэтому суд признал его виновным и обязал выплатить 38 000 штрафа. Правоохранитель этот приговор не устроил и он его будет обжаловать. «Этот приговор даже не вступил в законную силу. Я по этому вопросу буду обращаться в вышестоящие суды и все эти вопросы обжаловать», — утверждает оперуполномоченный.

Оперуполномоченный, что продолжает работать в Верхнеднепровском отделении полиции, имеет еще недели две на апелляцию. Наталья же надеется, что после огласки истории, ее односельчанина допросят заново и дело все же пересмотрят.

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