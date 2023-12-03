Показательна казнь или маскировка под естественную смерть: как спецслужбы РФ уничтожают врагов Кремля

По словам эксерта Ивана Ступака, преимущественно российские спецслужбы "убирают" неугодных с помощью отравления, чтобы не привлекать излишнего внимания. Но иногда они устраивают показательные казни – как это было с Немцовым или Пригожиным.

Российские и ранее советские спецслужбы активно используют яды для ликвидации врагов Кремля.

О коварных методах РФ рассказал военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в интервью проекту "Ремарки" журналистки ТСН Марии Васильевой.

Ступак напомнил, что в структуре НКВД и КГБ была специальная лаборатория. Было даже управление КГБ СССР, ответственное за изготовление и эксперименты над ядами.

"Укол зонтиком" – кинокомедия, но действительно была история, когда создавался зонтик, на конце игла с ядом человек умирал. Нет никаких внешних факторов – сам упал, сердце пожалуй, преклонный возраст, и похоронили. Главная цель – создать впечатление, что смерть человека это природное явление, просто упал, сердце-легкие-почки", – говорит эксперт.

Он отметил, что в России сейчас умирает большое количество менеджеров банков, нефтяных компаний, которым около 40 лет, а уже смерть от сердечной недостаточности. По мнению Ступака, это действительно работают российские спецслужбы. Хотя иногда Кремлю мало отравления – ему нужна показательная казнь

"Когда россияне хотят, чтобы их акцию увидели, испугать – они работают активно. Например, Немцов – его публично застрелили, хотя могли бы отравить. Руководителя "Вагнера" Пригожина тоже можно было отравить, накормить чем-то. Нет, там нужно было сделать показательную казнь. Литвиненко так же – показательная казнь", – подытожил Иван Ступак.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Как подрывают поезда РФ и действительно ли россияне отравили жену Буданова | Васильева и Ступак