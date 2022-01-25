Показывает "сиськи" и стреляет в "еб*ло": чем известна скандальная блогерша, которая со своим парнем сбила мужчину и сбежала

Показывает "сиськи" и стреляет в "еб*ло": чем известна скандальная блогерша, которая со своим парнем сбила мужчину и сбежала

Сейчас она ежедневно публикует видео, записанные под песни с бранью, на которых плачет, употребляет алкоголь, курит, кричит и дерется с друзьями.

Накануне в столице произошло ДТП. На мужчину на моноколесе наехали на большой скорости, скрылись с места ДТП, а после опубликовали все это в соцсетях. Пострадавшего чудом спасла экипировка.

О том, кто был за рулем машины, мчавшейся по столице на скорости вдвое больше разрешенной, как сейчас чувствует себя сбитый мужчина и почему виновники с гордостью опубликовали видео сбития человека в соцсетях — 25 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, на скорости более 120 километров в час, при разрешенных 50, автомобиль сначала обогнал другие, а далее прямо посреди дороги сбил мужчину на моноколесе. Все это снимали на видео и без колебаний опубликовали в Instagram.

Андрей до сих пор приходит в себя от шока. Говорит, когда на него наехал автомобиль, он возвращался с работы домой. Выехал на дорогу, потому что в нескольких сотнях метров перед местом ДТП закончилась пешеходная дорожка.

"Я стараюсь себя максимально выделить, у меня есть рюкзак, который виден, фара. Я полностью в экипировке... На большой скорости был сбит, но мне повезло, что мне все пришлось на локоть", — рассказывает мужчина.

Говорит, водитель и пассажиры автомобиля проехали еще около 300 метров и только потом остановились и предложили оплатить поломанное моноколесо.

"Подбежали, спросили, все ли в порядке. Взяли карту, пообещали сбросить (деньги – Ред.) и уехали – не заплатили. Они просто воспользовались моим шоковым состоянием и исчезли", – говорит пострадавший.

И говорит, именно из-за шока не вызвал полицию на место. А когда добрался домой – то увидел, что видео, как его сбивает машина, без упрека совести опубликовали в соцсетях.

За рулем автомобиля был парень 20-летней блогерши Марии Семеновой с ником ttiisshhiinnaa, которая сидела на пассажирском месте и опубликовала видео. Девушка уже не впервые кичится скандальными видео. Почти 3 года назад копы сняли ее с моста, откуда она хотела прыгнуть, из-за ссоры с парнем. Летом прошлого года вместе с друзьями разгромила гостиничный номер, а когда на место приехала полиция, она сначала предложила раздеться в обмен на свободу.

"Так, ребята, я вам показываю сиськи, а вы нас отпускаете. Сиськи хотите?" — говорила она тогда.

В Киеве сбили мужчину на моноколесе и скрылись, а впоследствии похвастались этим в соцсети

Сейчас она ежедневно публикует видео, записанные под песни с бранью, на которых плачет, употребляет алкоголь, курит, кричит и дерется с друзьями. Некоторым даже наводит пистолет в лицо.

"Спорим, я тебе в еб*ло выстрелю", — говорит она.

Тем временем, Андрей задокументировал полученные травмы и готовит заявление в полицию.

"Если я промолчу, не будут наказаны такие люди, не будет справедливости и ситуация будет повторяться. Я даже не хочу думать, что было бы, будь я без защиты", — признается мужчина.

Напомним:

Блогерша Мария Семенова с ником ttiisshhiinnaa, разгромившая арендованную квартиру в Киеве, заявила, что ее заблокировали в Instagram. Поэтому девушка разрыдалась на камеру, угрожала "броситься с моста" и ругала полицию и тех, кто жаловался на ее профиль.

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