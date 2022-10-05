Показывал детям половые органы и убил полицейскую: по Украине разгуливает опасный преступник

В Черновцах продолжается спецоперация по задержке преступника, убившего патрульную полицейскую. В то же время, жители города напуганы и лишний раз пытаются не выходить на улицы.

В Черновцах до сих пор ищут вооруженного преступника, который 3 октября застрелил патрульную полицейскую и ранил ее коллегу. Патрульных вызвала женщина, заметившая возле школы мужчину, показывавшего половые органы ученикам. Когда правоохранители обнаружили подозреваемого, тот открыл огонь.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кровавая стрельба произошла возле школы в большом спальном районе. Это территория заброшенного бассейна. Там ученики заметили мужчину, который демонстрировал им половые органы, и сообщили о нем взрослых. Те же вызвали полицию. Но когда копы приехали – мужчина открыл огонь.

В результате стрельбы младшая лейтенантка Таисия Татарин погибла на месте. Ей было 22 года, 2 из них она проработала в полиции. Ее напарника госпитализировали с огнестрельными ранениями.

"Огнестрелы, идет следствие. Я не говорю, где он и что он. Он под наблюдением, стабилен", — рассказал о состоянии раненого директор Черновицкой больницы скорой медицинской помощи Александр Грушко.

Сразу после стрельбы злоумышленник скрылся. Правоохранители немедленно оцепили район. Около двух сотен учеников на несколько часов закрыли в актовом зале школы.

"Нам объяснили, что у бассейна есть преступник и нельзя выходить, потому что опасно. Учителя нас успокаивали, директор, друг друга все успокаивали. Тот, кто плакал, то делились с ними конфетами", — рассказывает школьница Анастасия.

Десятки правоохранителей и спецназовцев работали без перерыва почти сутки. Но стрелка пока не нашли. Кто он такой и где сейчас может находиться – полиция пока не комментирует.

Из-за отсутствия информации по городу прокатилась паническая волна. Испуганные горожане начали писать в сетях свои версии и даже публиковать фоторобот злоумышленника. Но правоохранители впоследствии опровергли, что это беглец. В районе стрельбы сейчас немноголюдно: пока убийцу не задержали — жители пытаются не выходить лишний раз на улицы.

О развращении детей возле этой школы говорят не впервые. Черновчане уже выложили в сеть видео, как обнаженный мужчина танцует в окне заброшенного бассейна. Пока неизвестно, это ли тот же стрелок, но то, что подозрительного незнакомца возле школы уже видели — признает и директор заведения.

"Обращались даже мамы ко мне несколько недель назад о том, что детки видели этого человека. На что я порекомендовал им, что только, как вы что-то увидите — обращается в полицию", — сказал директор школы Виктор Томяк.

Сегодня в школе обычная учеба. Руководство считает, что детям ничего не угрожает. В заведении есть охранник и работают камеры наблюдения. Впрочем, большинство родителей оставили детей дома, поэтому для них организовали дистанционное обучение.

"Из ожидаемых около 400 детей, у нас фактически сегодня есть 100. В классах по 5, по 6 деток, образовательный процесс осуществляется. Многие родители напуганы и заявили о том, что они не отпустят детей", — объясняет директор школы Виктор Томяк.



Все надеются, что мужчину задержат уже в ближайшее время и город вернется в обычную жизнь. В то же время правоохранители почтили память своей погибшей коллеги. На центральной площади города установили портрет, возложили цветы и зажгли лампадки. Таисию Татарин похоронят в четверг, 6 октября.

Начальник управления патрульной полиции в Черновицкой области Олег Иосифов в интервью Molbuk.ua рассказал, почему до сих пор не поймали извращенца-убийцу.

"Полиция и вообще правоохранительные органы знают, что делают. К сожалению, произошло непоправимое. Мы очень сочувствуем и нас болит. Есть определенные процессы, о которых нельзя говорить. Есть меры, которые осуществляются в рамках уголовного производства. Я об этом не скажу ни слова, потому что не имею на это права, но уверенно скажу, что патрульная полиция, национальная полиция — мы все четко знаем, что делаем, и мы знаем, что нам делать для того, чтобы совершивший эту трагедию, кто принес горе в семью Таисии, в семью патрульной полиции, понес максимально жесткую ответственность. Я утвердительно об этом заявляю, что так и будет", — резюмировал он.

Извращенец-убийца в Черновцах махал половым органом перед учениками, а затем застрелил полицейскую

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