Покинула Олимпиаду: Ольга Харлан рассказала, действительно ли решила закончить с фехтованием

Харлан объяснила, что хочет просто отдохнуть, а не завершать карьеру.
Отдохнуть, но не завершать карьеру — самая титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан вернулась в Украину с Олимпийских игр в Токио.
Об этом говорится 29 июля в сюжете ТСН.19:30.
Там первый номер мирового рейтинга проиграла свой стартовый поединок и выбыла из соревнований. Тренер сборной назвал ее результат шоком, а сама Харлан в соцсетях заявила, что "устала и хочет пожить без сабли".
Несмотря на это, рассказала ТСН, что оставлять карьеру или идти в тренерство она пока не планирует. Из планов: просто отдохнуть от тренировок, много спать, съездить к семье в Николаев, а еще отпраздновать две серебряные медали любимого — итальянского фехтовальщика Луиджи Самал. Как именно, Ольга оставила в секрете.
"Я не сказала, что заканчиваю карьеру, я сказала, что отдохну. Поддержка была от Украины, все поддерживали. Проблема немножко в другом — в стрессе, переживаниях. Хочется немного отойти. Я не говорю о каких-то датах: сколько месяцев, когда. Я никуда не спешу", — сказала спортсменка.
Ранее ТСН писала о непростой истории олимпийской чемпионки Ольги Харлан.
Напомним, что Михаил Романчук завоевал бронзу, которая стала первой за 17 лет медалью в плавании на Олимпийских играх.