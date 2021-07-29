Покинула Олимпиаду: Ольга Харлан рассказала, действительно ли решила закончить с фехтованием

Покинула Олимпиаду: Ольга Харлан рассказала, действительно ли решила закончить с фехтованием

Харлан объяснила, что хочет просто отдохнуть, а не завершать карьеру.

Отдохнуть, но не завершать карьеру — самая титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан вернулась в Украину с Олимпийских игр в Токио.

Об этом говорится 29 июля в сюжете ТСН.19:30.

Там первый номер мирового рейтинга проиграла свой стартовый поединок и выбыла из соревнований. Тренер сборной назвал ее результат шоком, а сама Харлан в соцсетях заявила, что "устала и хочет пожить без сабли".

Несмотря на это, рассказала ТСН, что оставлять карьеру или идти в тренерство она пока не планирует. Из планов: просто отдохнуть от тренировок, много спать, съездить к семье в Николаев, а еще отпраздновать две серебряные медали любимого — итальянского фехтовальщика Луиджи Самал. Как именно, Ольга оставила в секрете.

"Я не сказала, что заканчиваю карьеру, я сказала, что отдохну. Поддержка была от Украины, все поддерживали. Проблема немножко в другом — в стрессе, переживаниях. Хочется немного отойти. Я не говорю о каких-то датах: сколько месяцев, когда. Я никуда не спешу", — сказала спортсменка.

Новости Украины: фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, что "устала и хочет пожить без сабли"

Ранее ТСН писала о непростой истории олимпийской чемпионки Ольги Харлан.

Напомним, что Михаил Романчук завоевал бронзу, которая стала первой за 17 лет медалью в плавании на Олимпийских играх.

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