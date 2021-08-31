Покинутый Афганистан: что ждет страну после вывода американских войск

За 20 лет военной миссии здесь погибло более двух тысяч военнослужащих США, ранения получили около 20 000 американцев и афганцев.

Соединенные Штаты завершили военную операцию, которая длилась последние 20 лет и окончательно вывели свои войска из Афганистана. Незадолго до полуночи 31 августа с Кабула вылетел последний американский самолет.

О том, что сейчас происходит в Афганистане и что ждет тех, кто остался в захваченном исламистами государстве, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Когда Кабул покинул последний американский самолет и аэропорт перешел под контроль талибов, они отпраздновали это событие салютами и автоматными очередями в воздух. В аэропорту осталась американская техника, которую, как уверяют в США, заблаговременно вывели из строя, чтобы талибы не могли ею пользоваться. Семьдесят три вертолета, почти столько же бронированных машин, и десятки внедорожников. Также американцы повредили систему противовоздушной обороны — сразу после того, как та остановила 5 ракет, которыми террористы "Исламского государства" обстреляли аэропорт.

Впрочем, часть американского оружия еще раньше все таки попала в руки исламистов. Бойцы "Талибана" отобрали ее у афганских военных, которые решали сдаваться. Таким образом, появление боевиков на американских авто на афганских улицах стало привычным на протяжении последних двух недель.

Последним американским солдатом, который покинул Афганистан, стал генерал Крис Донахью. Он отвечал за эвакуацию гражданских. Кадр, на котором зафиксировано, как он покидает страну, стал историческим.

Военная миссия США и их союзников в Афганистане началась после терактов 11 сентября 2001 года, когда четыре скоординированные атаки террористов "Аль-Каиды" унесли жизни почти трех тысяч американцев. Главарь группировки Усама Бен Ладен скрывался на афганских землях, получив убежище у "Талибана".

Ликвидировать Бен Ладена удалось 2011 года в Пакистане. А вот борьба с талибами продолжалась. В конце концов, США заявили — вести ее должны афганские силы безопасности, которым американцы окажут поддержку. Вывести американские войска последовательно обещали Джордж Буш-младший, Барак Обама и Дональд Трамп. Последний сделал для этого первые решительные шаги, а завершил вывод Джо Байден.

За двадцать лет миссии США потеряли более двух тысяч военных, ранения получили около 20 000 американцев и афганцев. Впрочем, самый болезненный итог операции — сейчас "Талибан" контролирует большие территории, чем до прихода американцев.

Лидеры "Талибана" теперь призывают своих бойцов быть мягче с народом. И уверяют якобы хотят хороших дипломатических отношений как с США, так и с остальным миром.

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Для эвакуации американцев, которые так и не смогли добраться до аэропорта Кабула, остались теперь только дипломатические пути. По приблизительным подсчетам, в Афганистане осталось от 100 до 250 граждан США. Многих из них просто отказались пустить в аэропорт боевики "Талибана", патрулирующие на улицах.

"Мы сможем вытянуть этих людей. Думаю, мы также будем вести очень острые и агрессивные переговоры, чтобы вывезти наших афганских партнеров ", — заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи ..

В Афганистане остались также сотни британцев и немало украинцев. В украинском МИД, где еще недавно уверяли об эвакуации всех, кто вызвался, заявили о новой "волне" обращений в последние дни. И обещают искать возможности для эвакуации после вывода американских войск.

"Дипломаты вместе с представителями других ведомств разрабатывают дальнейшие безопасные пути выезда, возможность использования других аэропортов или наземных маршрутов. Как только появится первая возможность, все наши граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях ", — утверждают в МИД.

Президент США Джо Байден поручил заниматься последующей эвакуацией американских граждан и иностранцев государственному секретарю США. Основой для его работы должна стать принятая накануне резолюция Совета безопасности ООН.

Документ призывает "Талибан" соблюдать права человека и обеспечить афганцам, желающим уехать, возможность это сделать. Поддержали резолюцию 13 из 15 членов Совбеза, воздержались от голосования только Китай и Россия. Впрочем, российское посольство в Кабуле продолжает работать под охраной талибов.

Новости мира: США окончательно вывели свои войска из Афганистана, завершив 20-летнюю военную миссию

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