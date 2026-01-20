- Дата публикации
"Поколение Х" без пенсии: кого больше всего ударят новые требования к стажу
Почему так вышло и сколько людей рискуют остаться без пенсии.
Украинцы, рожденные в 1965-1980 годах, могут массово не выйти на пенсию в 60 лет. Именно у этого поколения чаще всего нет необходимого страхового стажа.
Почему так произошло и сколько людей рискует остаться без пенсии, выяснил ТСН.ua.
Начало трудовой жизни «поколения Х» пришлось на 1990-е годы, когда массовой была неофициальная занятость, работа за границей без контрактов и выплаты зарплат «в конвертах».
Дополнительно ситуацию усугубила пенсионная реформа 2004 года, изменившая принцип учета стажа, а также война, прервавшая официальную занятость миллионов людей после 2014 и 2022 годов.
По оценкам экспертов, уже в 2028 году каждый второй украинец этого возраста может не выполнить минимальные требования выхода на пенсию в 60 лет.
