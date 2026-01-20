ТСН в социальных сетях

Количество просмотров
1241
"Поколение Х" без пенсии: кого больше всего ударят новые требования к стажу

Почему так вышло и сколько людей рискуют остаться без пенсии.

Пенсия в Украине

Пенсия в Украине / © ТСН.ua

Украинцы, рожденные в 1965-1980 годах, могут массово не выйти на пенсию в 60 лет. Именно у этого поколения чаще всего нет необходимого страхового стажа.

Почему так произошло и сколько людей рискует остаться без пенсии, выяснил ТСН.ua.

Начало трудовой жизни «поколения Х» пришлось на 1990-е годы, когда массовой была неофициальная занятость, работа за границей без контрактов и выплаты зарплат «в конвертах».

Дополнительно ситуацию усугубила пенсионная реформа 2004 года, изменившая принцип учета стажа, а также война, прервавшая официальную занятость миллионов людей после 2014 и 2022 годов.

По оценкам экспертов, уже в 2028 году каждый второй украинец этого возраста может не выполнить минимальные требования выхода на пенсию в 60 лет.

Подробнее об этом читайте в материале ТСН.ua.

1241
