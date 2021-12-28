Поколение Z: какую работу ищут сегодня и почему часто меняют сферу деятельности

Поколение Z: какую работу ищут сегодня и почему часто меняют сферу деятельности

Эксперты говорят, что это поколение не сможет усидеть на одном рабочем месте десятилетиями, как их родители.

Они не будут работать годами в одной компании. На первую работу устроятся раньше своих предшественников. Все, что их интересует – находят в Гугле. Они – поколение Z. Интернет и современные технологии у них уже в крови. Сегодня это самые молодые представители рынка труда. Именно они, по подсчетам экспертов, будут составлять треть до 2030 года. Некоторые компании до сих пор не всегда понимают, как правильно работать с новым поколением.

О том, какую работу они ищут сегодня, почему часто меняют сферу деятельности и как работодатели находят к ним подход – 27 декабря говорится в сюжете ТСН.19.30.

К поколению Z относят родившихся в конце 90-х – в первое десятилетие 2000-х. Эксперты говорят, что это поколение не сможет усидеть на одном рабочем месте десятилетиями, как их родители. Они не терпят жесткого графика. Будучи наемными работниками, они хотят чувствовать себя более самостоятельными в решениях.

В то же время Z-ты гораздо более уязвимы психологически, из-за чрезмерного использования гаджетов и онлайн-общения.

Почему представители поколения "Z" часто меняют сферу деятельности

Но в отличие от других поколений, Z-там не присуще профвыгорание. Не доводят себя до этого.

Американский психолог Джин Твендж обращает внимание, что Z-ты взрослеют медленнее и детство затягивается.

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Автор: Юлия Ткач