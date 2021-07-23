Покорежил руку пловца моторной лодкой и уехал: в Чернигове нашли горе-водителя

Покорежил руку пловца моторной лодкой и уехал: в Чернигове нашли горе-водителя

Лодку обидчик спрятал в гараже.

Водителя моторной лодки, который на днях в Чернигове травмировал пловца, нашли. Полиция уже его допросила.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 23 июля.

Следователи изъяли записи с камеры наружного видеонаблюдения и видео с мобильного телефона одного из свидетелей. На них, в частности, зафиксирован момент наезда моторной лодки на человека в воде недалеко от берега.

Также видно — водитель плавсредства понял, что натворил, но не помог пострадавшему и уехал. Лодку он спрятал в гараже отца. Полиция ее уже изъяла для проведения следственных действий.

Между тем 40-летний мужчина, который попал под катер, до сих пор находится в больнице. Медики пытаются спасти разорванную лопастями двигателя правую руку.

Обидчику же грозит до пяти лет тюрьмы.

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Напомним, недавно в Киеве спасли парашютиста, которого оторвало от катера и унесло ветром.

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