Покой и несокрушимость: девушка вышивает во время тревоги в метро Киева (фото)

Во время воздушной тревоги киевляне находят убежище на станциях столичного метро. Тревога иногда длится несколько часов. Люди проводят это время по-разному – кто-то пытается работать за ноутбуком, кто просто спит или играет с друзьями в карты. А мы заметили Оксану Галайду, спокойно вышивающую во время воздушной тревоги.



С Оксаной познакомились во время сегодняшней воздушной тревоги, 3 февраля, на станции метро "Позняки". Вокруг озабоченно проходили люди, пытаясь дозвониться родственникам, кто-то успокаивал расплакавшегося ребенка, потому что не хотел сидеть на стульчике. На фоне всеобщей тревожности выделялась девушка, утеплившись одеялом и облокотившись на стену станции, спокойно вышивала. Периодически она брала в руки ножницы, чтобы обрезать нити. Оксана сидела на раскладном стульчике и была полностью сконцентрирована на вышивке.

Фото: ТСН.ua

Девушка говорит, что еще не мастер, пока только тренируется вышивать.



«Эта техника называется «Замковая низинка» одна из тех, что были распространены на Подолье. Я – не мастер. Просто тренируюсь – вышиваю узор. Его я срисовала с рубашки, которую увидела в Винницкой области. И вот теперь тренируюсь вышивать этот узор. Когда научусь, возможно, начну вышивать себе рубашку, если найду подходящую ткань», – рассказывает нам девушка.

Фото: ТСН.ua

Оксана говорит, что работает в Макдональдсе, расположенном недалеко от станции метро «Позняки». Во время воздушной тревоги все работники заведения спускаются в метро.



«Во время воздушной тревоги учусь вышивать, а еще, чтобы не терять время даром, ведь что еще в метро делать? То, что вышила на этой ткани, все во время «тревог», хотя дома тоже немного вышиваю. Вышивка меня расслабляет, особенно, когда слышны взрывы. Молюсь, чтобы все люди наши остались живы и энергетические объекты были невредимы», – говорит Оксана.

Фото: ТСН.ua

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