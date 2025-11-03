Покрашенный кот во Львове почти «уволил» врача и «привел» полицию к ее мужу: подробности скандала

Во Львове разгорелся скандал после того, как ребенок врача разрисовал котенка фломастерами / © ТСН

Реклама

Стали известны подробности резонансной истории с разрисовыванием ребенком белого кота во Львове. Напомним, после появления в соцсетях видео, на котором был снят ребенок дошкольного возраста, который фломастерами раскрасил животное и пытался разрисовать домашнему любимцу, в частности, и глаза, ряд зоозащитников и пользователей соцсетей выразили свое возмущение из-за издевательства над живым существом и призвали полицию немедленно остановить такие действия. Впоследствии выяснилось, что кота разрисовывала дочь анестезиолога из Первого медицинского объединения Львова, после чего сотни пользователей оставили комментарии о том, как может быть такое, что над котом издеваются в семье человека, который должен спасать, лечить.

Уволить врача пока не могут

В комментарии для ТСН.ua спикер Первого медобъединения Львова Карина Швец подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что происшествие с животным произошло в семье их сотрудницы. Но при этом подчеркнула, что позиция медучреждения однозначна: неприемлемое отношение к животным противоречит ценностям их учреждения.

Как выяснил ТСН.ua, в Первом медицинском объединении Львова предварительно не исключают, что этот врач может быть уволена.

Реклама

«Мы видели видео. Но сейчас не можем уволить врача из нашего медицинского учреждения, потому как ее защищает закон — она в декретном отпуске. Очевидно, что это не «замнется». Мы не можем принимать на работу людей, у которых были такие прецеденты», — сообщила в комментарии для ТСН.ua Карина Швец.

К этому она добавила, что Первое медицинское объединение Львова не остается в стороне.

«Мы прокомментировали это и будем следить за тем, какую правовую квалификацию даст полиция (действиям именно сотрудницы больницы – Ред.). Если бы речь шла о враче, которая сейчас физически работала, то мы бы ее отстранили от исполнения обязанностей», — сообщила нам Карина Швец.

Кроме того, как выяснил ТСН.ua, зоозащитники, которые обратились с соответствующим заявлением в полицию, требуют рассмотреть вопрос об изъятии животного.

Реклама

«Мы бы хотели, чтобы животное было изъято», — сообщила руководитель отдела стратегических инициатив зоозащитной организации UAnimals Ольга Чевганюк.

Могут наказать отца, выложившего видео издевательства в Сеть

В свою очередь, полиция Львовщины после проведения проверки изложенных в соцсетях фактов жестокого обращения с котом, сообщила в комментарии для ТСН.ua, что мужчине, который выложил видео в соцсети (он является отцом ребенка, который разрисовал котенка), согласно действующему законодательству, грозит административная ответственность.

«Для отца ребенка, распространившего эти материалы, предусмотрена административная ответственность. По статьям «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» и «Жестокое обращение с животными», — сообщила спикер полиции Львовщины Алина Подрейко.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит штраф от 3400 грн. и изъятие животного. По словам Алины Подрейко, в настоящее время животное находится у зоозащитников, дальнейшую судьбу кота решит суд.

Реклама

Как объяснила действия ребенка врач

Львовские медиа приводят и позицию врача, дочь которой разрисовала кота. По данным местных СМИ, женщина принесла извинения за поведение дочерей и отметила, что она осуждает такие действия, которые были совершены с животным.

«Я эти действия тоже осуждаю, потому что я их не учу так обращаться с животными. Я хочу искренне извиниться за поведение моих дочерей, я с ними провела воспитательный разговор. Если зоозащитные организации захотят забрать котика, то я готова отдать его», — рассказала врач.