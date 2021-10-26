"Покраснели" Ровенская и Николаевская области: строгие ограничения действуют уже в восьми регионах

Больницы в областях переполнены COVID-инфицированными.

В Украине "покраснели" еще две области: с сегодняшнего дня режим строгого карантина вводится в Ровенской и Николаевской областях.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 26 октября.

До сих пор в "красной" зоне официально находились шесть регионов: Херсонщина, Одесщина, Запорожье, Днепропетровщина, Донетчина и Сумщина.

Карантинные ограничения усиливают в Ровенской области, поскольку там некоторые больницы уже заполнены более чем на 100%. Пришлось разворачивать дополнительные COVID-отделения. Теперь в регионе предприниматели, в частности, смогут работать, если все их работники будут полностью вакцинированы. Только с одной прививкой к работе не будут допускаться.

Также магазины, супермаркеты и рынки должны соблюдать карантинные требования: следить за дистанцией и масковым режимом. Их будут контролировать специалисты Госпродслужбы и полиция. В частности, копы уже с ночи отправились на рейды.

Коронавирус в Украине: режим строгого карантина вводят в Ровенской области

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом и в Николаевской области. Накануне там было зафиксировано более полутысячи новых случаев инфицирования, а 16 человек болезнь преодолеть не смогли. По словам медиков, все они не были вакцинированы.

В целом на Николаевщине количество выздоравливающих вдвое меньше числа новых больных. Так что больницы в регионе переполнены. Самая критическая ситуация сложилась в самом Николаеве. По последним данным, там вакцинирована только треть горожан. Несмотря на то, что в городе развернули 20 пунктов вакцинации, очереди там стали появляться только после решения перевести регион в "красную" зону.

Коронавирус в Украине: режим строгого карантина вводят в Ровенской области

Как сообщалось, дела о поддельных "ководах"-сертификатах отныне на личном контроле Офиса генпрокурора. Наказывать обещают и тех, кто ими торгует, и тех, кто покупает фальшивые документы.

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Новости Украины: Николаевская область оказалась в "красной" карантинной зоне

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