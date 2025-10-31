Покровск разделен пополам: что на самом деле происходит в городе и какова тактика россиян

Россияне наступают на Покровск / © ТСН.ua

Россияне продолжают давить на Покровск и Мирноград. Уже теперь уличные бои продолжаются в северных окрестностях Покровска. А значит, враг все ближе к трассе, соединяющей этот город с соседним Мирноградом. Ситуация угрожающая — признают в Генеральном штабе. Но отрицают блокирование Сил обороны в городе. Правда, этого не скажешь об окраинах, где до сих пор стоит наша пехота.

Об этом говорится в материале специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Стрелковый бой, обстрел минометом и атака ударными беспилотниками — это пилоты дронов 25 воздушно-десантной пытаются выйти из Покровска, где были их позиции. И эвакуируют раненых. Потому что им пришлось вступить с врагом в стрелковый бой.

То, что оккупанты продвинулись в самом городе свидетельствует триколор, который вражеская пехота установила на юго-западной стеле Покровска. Через час в него уже летит наш дрон-камикадзе и сбивает его. Но это означает — россияне таки зашли в жилые застройки города.

С начала недели ситуация в Покровске начала существенно обостряться. Группы россиян фиксировали в районе железной дороги и в центральных кварталах. Город понемногу превращается в серую зону. А россияне усилили давление на него и соседний Мирноград с трех сторон.

Сейчас, судя по карте DeepState, город фактически разделен пополам между Силами обороны и врагом. В Покровске насчитывают несколько сотен российских солдат. Которым туда удалось просочиться с юго-запада, со стороны сел Зверево и Первое мая. И теперь они движутся не только, чтобы захватить Покровск, но и заблокировать соседний Мирноград, который тоже удерживают Силы обороны. Кольцо вокруг этих двух городов существенно сузилось только за эту неделю.

Группировку аж из 11 тысяч оккупантов стянула Россия, чтобы вытеснить наши войска из агломерации Покровск-Мирноград. Об этом говорят в 7 корпусе, который держит там оборону. Путин уже успел заявить, что оба города заблокированы. Но это не правда. Вражескую пехоту отлавливают и уничтожают. И продвигаться им отнюдь не легко.

«Противник может задействовать малые группы на мотоциклах. Двое суток назад уничтожили противника с личным составом. Сегодня также есть уничтожение мототехники», — говорит «Яго», командир механизированного батальона 32 ОМБР.

Россияне действуют в Покровске так же, как когда-то вытесняли наши войска с Курщины. Сначала окутали все небо над нашими защитниками дронами. Да так, что пехотинцы заходили на позиции по несколько суток подряд, преодолевая десятки километров пешком, с провизией и боекомплектом.

Затем начали давить пехотой с флангов. Их задача — говорят в силах обороны — дойти до дороги, соединяющей Покровск и Мирноград и заблокировать ее. Что окончательно перебьет последние пути сообщения с нашей пехотой, которые до сих пор существуют.

«Если они продвинутся на Гришене, то Покровско-мирноградскую эпопею, сагу, которая длится почти 1,5 года, можно будет закрывать. По всей южной части продолжаются уличные бои и перестрелки. Это синяк. Но враг забегает уже и в северную часть», — говорит военный обозреватель Денис Попович.



В Генеральном штабе сейчас заявляют, наши войска, несмотря на бои в городе, не заблокированы в Покровске. Это действительно так — подтверждают осинтеры. А вот пехота, которая более полутора лет стоит на окраинах, в районе Лисовки и Новопавловки в очень сложном состоянии.

