Покровское направление: воины ВСУ ответили, почему оккупанты продвигаются и чего не хватает защитникам Украины

Штаб вражеской группировки войск "Центр" ежесуточно бросает в атаки на Покровском направлении новые группы пехоты. Большинство из оккупантов, которые сдвигают на штурмы, украинские военные уничтожают. Но россияне не заканчиваются. В то же время, оккупанты практически не применяют на этом отрезке танки и бронетехнику.

Напротив, интенсивный артиллерийский огонь с далекого расстояния и просто безумное количество ударных дронов, залетающих далеко в тыл, позволяют захватчикам продвигаться вперед.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Военные из Покровского направления рассказывают, что война здесь идет на близких дистанциях.

"Противник выходит на близкие дистанции. Трудно работать", — говорит военный.

Командир расчета автоматического гранатомета 151 ОМБр ВСУ "Полтава" говорит, что война продолжается в городской застройке, что имеет свою сложность. Он отмечает, что на передовой у них нет времени на отдых, поскольку нужно реагировать на запросы других военных и открывать огонь.

Гранаты, утверждает "Чиж", помощник гранатометчика, когда московиты наступают, расходятся очень быстро. Он говорит, что в день защитники Украины используют от 5 до 10 ящиков с гранатами.

Военные говорят, что им не хватает личного состава и боеприпасов, чтобы отражать постоянные атаки оккупантов. Командир отделения ПТРК 151 ОМБр ВСУ "Тигра" напоминает, что бывало такое, когда на 6 военных ВСУ движется 30 окупантов.

Военный ВСУ

Но не всегда, на какой-то отдельной позиции на Покровском направлении, отражать вражескую атаку, удается хотя бы в шести.

"Мы воевали трое суток. Почти сутки вдвоем. Полегли наши ребята. Пока помощь не дошла, мы почти сутки воевали вдвоем. Много выстреляли. Несколько цинков. По тысяче патронов минимум мы в сутки выстреливали. Мы были вдвоем, страшно было. Шли артиллерия и пехота", — говорит "Витек", оператор расчета ПТРК 151 ОМБр ВСУ.

Не танки с бронемашинами и даже не корректированные авиационные бомбы, а именно вражеская пехота, ныне основная атакующая сила рашистов на Покровском направлении, говорят воины 151-й механизированной.

Донетчина

"Их много идет. Ты их кладешь и кладешь, а они тебя артиллерией обстреливают. Потом заходит 30-40 человек, а нас 5. Что ты с ними сделаешь?", — говорит "Витек".

Украинская артиллерия тоже работает, но количество огня просто несопоставимо.

"Если вот они не могут по селу пройти – они попытались, что им тяжело и они начали обходить. Они начали обходить населенный пункт. Они так воюют, что они хотят, если в них что-то упирается – не получается, сразу окружать", – говорит. "Ганс".

Применяя именно такую тактику, оккупанты не прекращают штурмов по двум десяткам локальных направлений в Покровском районе Донбасса. Чуть ли не одновременно, атаки происходят на участке протяженностью, более 60 километров: от Миролюбовки, южнее Новоэкономического и автодороги Н32 и вплоть до Максимильяновки, расположенной в десятке километров, к востоку от Курахового.

Последствия наступления окупантов

"Надо бы техника. Зашел бы один танчик — разобрал бы пол села. А так ребята сидят, а мы накрываем окупантов, чтобы до наших поближе не дошли. А смысл с такой войны?", — говорит "Полтава".

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