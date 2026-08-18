Покупать или продавать доллары: эксперты рассказали, что будет с гривной и куда лучше вкладывать средства

Курс валют в Украине / © ТСН

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Экономические эксперты объяснили, куда сейчас лучше вложить сбережения и стоит ли покупать иностранную валюту.

Об этом говорится в статье на сайте ТСН.ua.

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Покупка валюты в качестве «страховки»: аргументы в пользу увеличения доли доллара

Экономист Андрей Забловский считает, что сейчас подходящий момент для увеличения валютной составляющей в собственном инвестиционном портфеле.

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«Если гривневые ОВГЗ идеально подходят для приумножения капитала, а гривневые депозиты служат инструментом быстрой ликвидности, то наличный доллар является основным гарантом безопасности сбережений. Это делает покупку валюты сейчас безопасным долгосрочным шагом, который, впрочем, не приносит высоких процентов. Евро сейчас стоит покупать, если будущие расходы (поездки, обучение, покупки) планируются именно в европейской валюте», — пояснил Андрей Забловский.

Подобной позиции придерживается и финансовый аналитик Андрей Шевчишин. По его словам, покупать валюту следует не ради быстрого обогащения, а для минимизации рисков.

«Ситуация складывается настолько сложной, что покупку валюты нужно рассматривать не столько как заработок, сколько как страховку, поэтому я за покупку», — аргументировал Андрей Шевчишин.

Гривна превосходит доллар в 3,15 раза: расчеты Олега Пендзина

В свою очередь экономист Олег Пендзин убежден, что поводов для паники нет, и советует и в дальнейшем использовать гривневые инструменты для получения максимальной прибыли.

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«Исходя из моего видения макрополитической, макроэкономической и финансовой ситуации в Украине, не стоит бояться обвала гривны и искать в валюте спасение от обесценивания сбережений. Но имеющуюся наличную валюту продавать не нужно, лучше инвестировать в гривневые инструменты за счет новых поступлений», — считает Олег Пендзин.

Экономист привёл конкретные расчёты за период с января 2025 года по июль 2026 года (1 год и 7 месяцев):

Инвестиции в гривневые ОВГЗ: Человек, который ежемесячно покупал ОВГЗ на 1000 грн со средней доходностью 15%, за 19 месяцев постепенно вложила 19 000 грн и получила 20 375 грн (чистая прибыль — 2137 грн ).

Покупка наличных долларов: Аналогичные ежемесячные вложения в наличные доллары за тот же период принесли бы всего 755 грн дохода.

Таким образом, доход от ОВГЗ оказался в 3,15 раза выше, чем от покупки валюты.

По данным Пендзина, с января 2025 года по август текущего года гривна обесценилась на 6,7% по официальному курсу. А точка безубыточности, при которой ежемесячная покупка долларов начнёт превышать доходность ОВГЗ, возможна лишь при условии скачка курса до 54 грн/доллар.

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