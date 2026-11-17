- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1116
- Время на прочтение
- 2 мин
Покупать или продавать валюту: экономисты рассказали, как лучше хранить сбережения
Олег Пендзин предупредил о риске девальвации гривны до 47 грн/доллар в 2027 году. Экономисты рассказали, почему сейчас лучше хранить сбережения — в долларах, евро или ОВГЗ
Украинские экономисты и финансовые аналитики советуют не увеличивать долю сбережений в гривне, а воспользоваться периодом относительной стабильности на валютном рынке, чтобы докупить наличную валюту. В то же время мнения экспертов о том, что выгоднее покупать сейчас — доллар или евро, — разделились.
Об этом говорится в материале ТСН.ua.
Риск девальвации гривны до 47 грн/доллар: что выгоднее — депозиты или ОВГЗ
По подсчетам экономиста Олега Пендзина, при текущем курсе доллара доходность различных сберегательных инструментов выглядит следующим образом:
Депозиты в гривнах — 13,5% годовых;
Гривневые депозиты — около 9% годовых (после уплаты налогов);
Наличный доллар (купленный в начале года) — до 7%.
Несмотря на более высокую доходность гривневых инструментов, эксперт считает, что увеличивать долю гривны в инвестиционном портфеле уже рискованно. Наоборот — средства с депозитов и ОВГЗ, срок действия которых истек, лучше перевести в валютную наличность.
Олег Пендзин, экономист: «Не исключено, что в следующем году Нацбанк будет вынужден девальвировать гривну до 47 грн/доллар и ниже, поскольку в проекте закона о госбюджете на 2027 год запланировано лишь около 40% собственных поступлений, а 60% — заимствования и зарубежная финансовая помощь. Сейчас ситуация обратная: 60% — собственные поступления и 40% — донорские средства. Поэтому в перспективе курс гривны будет зависеть от объемов этой помощи».
Доллар или евро: в чём разошлись мнения аналитиков
Финансовые аналитики Андрей Забловский и Андрей Шевчишин также советуют запастись наличной валютой, пока курс не меняется, однако по-разному оценивают перспективы евро:
Мнение Андрея Шевчишина (ставка на доллар): эксперт не рекомендует покупать евро, поскольку прогнозирует его дальнейшее подешевение, что автоматически подтолкнет доллар к росту. По его мнению, сейчас выгоднее именно доллар, а продавать валюту стоит только для покрытия текущих расходов.
Позиция Андрея Забловского (диверсификация и игра на перспективу): аналитик не против покупки дешевого евро, но называет три важных условия:
Андрей Забловский, финансовый аналитик: «Евро стоит покупать, если планируется использовать их в ближайшее время для расчетов, то есть в качестве денег, а не в качестве инвестиций. Второй момент: евро не всегда будет дешеветь. В среднесрочной перспективе на этом можно заработать, купив евро сейчас по достаточно выгодному курсу. Похожая ситуация была в ноябре 2024 года, когда курс евро упал ниже 44,5 грн, но уже через полгода евро стоил выше 49 грн. И третье — диверсификация сбережений остается актуальной: в инвестиционном портфеле должно быть поровну евро и долларов, а примерно треть — в гривневых инструментах, лучше всего в ОВГЗ».