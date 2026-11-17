Курс валют в Украине

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Украинские экономисты и финансовые аналитики советуют не увеличивать долю сбережений в гривне, а воспользоваться периодом относительной стабильности на валютном рынке, чтобы докупить наличную валюту. В то же время мнения экспертов о том, что выгоднее покупать сейчас — доллар или евро, — разделились.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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Риск девальвации гривны до 47 грн/доллар: что выгоднее — депозиты или ОВГЗ

По подсчетам экономиста Олега Пендзина, при текущем курсе доллара доходность различных сберегательных инструментов выглядит следующим образом:

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Депозиты в гривнах — 13,5% годовых;

Гривневые депозиты — около 9% годовых (после уплаты налогов);

Наличный доллар (купленный в начале года) — до 7%.

Несмотря на более высокую доходность гривневых инструментов, эксперт считает, что увеличивать долю гривны в инвестиционном портфеле уже рискованно. Наоборот — средства с депозитов и ОВГЗ, срок действия которых истек, лучше перевести в валютную наличность.

Олег Пендзин, экономист: «Не исключено, что в следующем году Нацбанк будет вынужден девальвировать гривну до 47 грн/доллар и ниже, поскольку в проекте закона о госбюджете на 2027 год запланировано лишь около 40% собственных поступлений, а 60% — заимствования и зарубежная финансовая помощь. Сейчас ситуация обратная: 60% — собственные поступления и 40% — донорские средства. Поэтому в перспективе курс гривны будет зависеть от объемов этой помощи».

Доллар или евро: в чём разошлись мнения аналитиков

Финансовые аналитики Андрей Забловский и Андрей Шевчишин также советуют запастись наличной валютой, пока курс не меняется, однако по-разному оценивают перспективы евро:

Мнение Андрея Шевчишина (ставка на доллар): эксперт не рекомендует покупать евро, поскольку прогнозирует его дальнейшее подешевение, что автоматически подтолкнет доллар к росту. По его мнению, сейчас выгоднее именно доллар, а продавать валюту стоит только для покрытия текущих расходов. Позиция Андрея Забловского (диверсификация и игра на перспективу): аналитик не против покупки дешевого евро, но называет три важных условия:

Андрей Забловский, финансовый аналитик: «Евро стоит покупать, если планируется использовать их в ближайшее время для расчетов, то есть в качестве денег, а не в качестве инвестиций. Второй момент: евро не всегда будет дешеветь. В среднесрочной перспективе на этом можно заработать, купив евро сейчас по достаточно выгодному курсу. Похожая ситуация была в ноябре 2024 года, когда курс евро упал ниже 44,5 грн, но уже через полгода евро стоил выше 49 грн. И третье — диверсификация сбережений остается актуальной: в инвестиционном портфеле должно быть поровну евро и долларов, а примерно треть — в гривневых инструментах, лучше всего в ОВГЗ».

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