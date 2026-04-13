Покупать или продавать валюту: эксперты объяснили, что делать со сбережениями

Курс валют / © ТСН.ua

Реклама

Экономисты рекомендуют хранить сбережения в ОВГЗ или же покупать иностранную валюту, поскольку сейчас она дешевеет.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Почему хранить сбережения в ОВГЗ выгодно

Олег Пендзин отмечает: если ваша цель — именно заработать, а не просто сохранить, альтернативы гривне пока нет.

Реклама

«Доходность валюты сейчас — это мизер. Если вы купили доллары перед Новым годом и решите продать их сегодня, ваш реальный заработок составит лишь 1,6% годовых, или 70 копеек на каждом долларе. По евро ситуация еще хуже — менее 1% прибыли. В то же время гривневые ОВГЗ дают стабильные 14%», — считает Олег Пендзин.

В чем еще можно хранить сбережения

Несмотря на высокую доходность гривны, Андрей Шевчишин советует не забывать о диверсификации. Он считает, что сейчас — идеальный момент для покупки валюты, пока курс стабилен или даже немного снижается.

Идеальный инвестиционный портфель 2026 года:

1/3 — гривна (исключительно в ОВГЗ для высокого дохода); 1/3 — доллар США (для стабильности); 1/3 — евро (в пропорции 1:1 к доллару).

Андрей Забловский поддерживает покупку валюты на «проседании» курса, но предостерегает от резких движений. Покупать доллары или евро стоит только за свободные средства.

Реклама

«Не стоит снимать депозиты или продавать ценные бумаги, чтобы купить несколько сотен долларов. Делайте это постепенно и только если есть лишняя наличность», — отмечает эксперт.

Эксперты сейчас рекомендуют не продавать валюту.

Больше читайте в материале: Курс валют в Украине: «сюрпризы» от доллара продолжаются, евро не отстает — что покупать или продавать