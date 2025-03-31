"Покупайте гроб и забирайте домой": украинский военный 5 месяцев пробыл в коме из-за "странного ранения"

Семья военного / © ТСН

Реклама

Военнослужащего Давида Андрущака, по официальной версии, случайно ранил побратим, который чистил оружие. Мужчина 5 месяцев был в коме из-за тяжелого ранения.

Жена военного говорит, что не верит в это. В части ей не сообщили об инциденте, а уголовное производство сначала даже открывать не хотели.

Дали справку, что у Давида небоевое ранение, поэтому денежную компенсацию на реабилитацию он так и не получил.

Реклама

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марички Кужик.

Уже полтора года Давид Андрущак прикован к постели — не говорит и едва двигается. Пять месяцев провел в коме в результате странного ранения. Он служил на Харьковщине, когда в последний раз вышел на связь с женой в сентябре 2023 года.

«Знакомые, волонтеры, мы его искали, потому что никто из части не сообщил. Мы его сами нашли в Харьковской больнице в очень тяжелом состоянии», — говорит жена военного Лидия Гонтарь.

Давид Андрущак после тяжелого ранения / © ТСН

Что произошло в воинской части ей даже не объяснили, говорит женщина. Уже потом, когда подняла шум, сообщили: Давид отдыхал в доме вместе с побратимами. И произошел несчастный случай. Это фрагмент телефонного разговора с представителем части, говорит женщина: «На первом этаже в комнате контрактник решил чистить оружие и с дуру, у него был патрон, нажимает на спусковой крючок, выстрел, пуля вылетает. И знаете, что самое характерное, что пуля настолько изменила траекторию, проходя через перекрытие потолка и попала ему в ноги».

Но даже если поверить в такую траекторию пули, эта версия с имеющимися ранениями мужчины все равно не совпадает, утверждает Лидия. Спрашивает, если в официальных документах указано только ранение ног, почему у мужчины повреждены голова и туловище?

«В одни больницы написано в справке одно, а некоторые врачи, с которыми я консультировалась, говорили совсем другое. Записано в принципе только ранение ног, а у него почему-то разбита с левой стороны голова. Был пневматорекс, поломана очень сильно грудная клетка, отбиты почки. Нам говорили: покупайте гроб, забирайте домой и проведите последние дни с ним», — говорит Лидия Гонтарь.

Лидия Гонтарь / © ТСН

Жена не сдалась и отвезла Давида в реабилитационный центр. Там он начал реагировать на голоса, теперь — даже улыбается.

Жена пыталась связаться с собратьями мужа, но те общаться отказываются. Не идет на контакт и виновник ранения. Тогда она обратилась к адвокату. В воинской части на официальный запрос сообщили: материалы передали в Госбюро расследований, виновника перевели в другое подразделение. Но когда семья обратилась в ГБР, оказалось — дела нет!

«Запросов написано было штук 20. Обращаемся в воинскую часть, военная часть пишет ответы бестолковые, отмечает номер телефона исполнителя без какой-то цифры. Или ответ пишут, что они что-то направили, а ничего не направили», — говорит адвокат семьи Николай Дяченко.

ТСН решает отправить свои запросы. 17 февраля редакция обратилась в ГБР, впоследствии — в воинскую часть. И только тогда дело нашлось. В воинской части сообщили, что 19 февраля, через полтора года после происшествия, следователи внесли сведения об уголовном правонарушении в реестр расследований. А вот и ответ Госбюро: «Выясняются все обстоятельства, которые привели к таким последствиям».

Не только наказать виновных, но и отсудить деньги на реабилитацию, стремится семья бойца. Ведь в официальной справке Давида указано — его ранение не боевое и не связано с защитой Украины. Поэтому денежной компенсации, которая крайне необходима ему для реабилитации, до сих пор нет. А покрывать лечение за свой счет семья уже не может.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: