Покупают за 300 долларов, чтобы бросить на передовую, а несогласных - расстреливают: россияне о своей службе

Их продают, как скотину, по головам. За их спинами ставят расстреливающие заградительные отряды, если бойцы отказываются идти на безнадежный штурм. Им угрожают, их добивают или бросают ранеными на поле боя. Все это – порядки, господствующие в русской армии и отрядах наемников, находящихся в ее составе. Все это рассказывают сами россияне, которым удалось выжить, некоторые из них уверены, что их командование планировало их уничтожить, как свидетелей своих преступлений. Украинское командование призывает оккупантов сложить оружие и при первой возможности сдаваться в плен, где им гарантируют безопасность и достойное обращение, говорится в ТСН.

"Только в одном окопе человек лежит 300-400. Под Бахмутом, по железной дороге. Окоп смерти его назвали”, – рассказывает один из пленных.

“Там смерть, и впереди тоже смерть. Мы сидели под открытым огнем минометов. Угрожали расстрелом, если не пойдем вперед”, — добавляет еще один сообщник.

Также читайте 67-летняя бабушка отправилась в саперы ради коровы и прославилась на весь мир

Дичь, которая не укладывается в голове нигде, кроме российских войск: мобилизованных покупают и продают в штурмовые подразделения. Родственники военных из Хакасии заявили, что группировка «Ветеран» приобрела 500 мобилизованных по 300 долларов за голову, чтобы бросить их на штурм Бахмута. “По словам «ветеранов», наши мобилизованные ребята были куплены ими за 25 тысяч рублей за голову! Поэтому они имеют право отправлять их, куда им вздумается”, — говорят родственники оккупантов на видео.

А вот один из бойцов из группировки "ветеран" не мобилизован, а наемник. Заманили деньгами, потому что имел большой долг за алименты. Чтобы не сесть в тюрьму, пошел убивать украинцев. Уже в плену Денис Попков рассказал, что ему обещали, что будет служить в роте тылового обеспечения. Когда он и другие узнали, что их отправляют на передовую, попытались отказаться, а им за это пообещали казнь. Нас три роты, мы объединились, сказали, что мы не поедем никуда. Нет подготовки, ничего нет, на какую передовую? На что нам сказали, что если не поедете, мы вас сейчас загрузим в "КамАЗ" и больше вас никто не увидит», — рассказывает он.

Покупкой живого товара для группировки "Вагнер" промышляет и Пригожин. Родственники мобилизованных из Якутии рассказали, их близких принудительно записывают в "Вагнер" и "Ветеран". А дальше – дорога в один конец. Одному из вагнеровцев невероятно повезло: украинские военные его спасли после того, как он раненый четыре дня пролежал в окопе без помощи. "Я 4 дня в окопе лежал. Меня бросили. Минно-взрывная травма, открытый перелом. Вот так бывает, когда не оказывается помощь и нет эвакуации раненых”, — рассказывал пленник украинцам на камеру.

Вагнеровцы нередко воюют без защитного снаряжения, потому что вместо него их заставляют брать больше боекомплекта, рассказывает пленный. И еще он подтверждает свидетельство о расправах над своими у россиян. "Они «обнуливают». Если ты не выполняешь приказ, сам командир, который тебя посылает, он тебя «обнуляет», застрелит тебя. …Пуля в лоб, у них приказ расстрелять. За неисполнение приказа”, — добавляет он.

Как работают ограждающие отряды недавно зафиксировали украинские военные под Бахмутом. 9 мая они провели уникальную операцию спасения – два часа выводили из-под обстрела вражеского солдата, решившего сдаться в плен. С ним были еще двое россиян, которых ранило боеприпасом из украинского дрона. Тогда один из них застрелился. Другой – положил под голову гранату и сорвал чеку. Оба верили в бред о зверствах украинцев, а отступать было нельзя. "Нас бы "обнулили". Расстреляли «Вагнеры»", – утверждает он.

Военнопленный русский Руслан Анитин, спасшийся от расстрела своих благодаря дрону

Также читайте От села осталась только дорога: в Белогорку вернулись первые пятеро жителей

Из вагнеровцев формируют команды для грязной работы. Убивать мобилизованных, если попытаются отойти. Применение заградительного огня по своим – военное преступление. Свидетельств об этом немало не только пленных россиян.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов обратился к российским военным с призывом проявить здравый смысл и сдаться в плен по программе «Хочу жить». “Я обращаюсь к российским военным: будет еще хуже. У вас есть выбор: умереть или спасти свою жизнь. В Украине действует государственный проект «Хочу жить», помогающий военнослужащим российской армии. Наши подразделения уже вывели сотни солдат через линию фронта. Теперь они находятся в безопасности. У них есть выбор: пересидеть войну и возвращаться домой или не возвращаться в РФ вообще. Проходящие по проекту «Хочу жить» имеют право просить убежища в Украине и ряде других стран ЕС”, — заявил Буданов.

Как происходит вывод пленных, показали в 59-й мотопехотной бригаде. 22 спецназовца из группировки «Шторм» сдались в плен после того, как их колонну разбили украинские военные. Россиян выводят из укрытия, они складывают оружие и направляются в эвакуационный автомобиль.

“Никакого рукоприкладства или насилия в отношении тех, кто сдается. На ваших глазах проходит эвакуация пленных”, — показали бойцы.

Опять же тогда россияне принялись бить по своим. Однако группу пленных украинцы сумели эвакуировать в тыл. Теперь они в безопасности, будут лечение, питание и будут жить в нормальных условиях до конца плена. Хотя отношение россиян к украинцам в плену иначе. После обменов украинцы возвращаются изможденные, со следами пыток. А вот россияне наоборот – упитанные и здоровые. Хотя и нередко рассказывают басни о том, что над ними в Украине издевались. Эта ложь – очевидно, необходимое условие для выживания в России. Клевета – плата, которую требует путинский режим за возвращение домой от выживших на все его старания.

Читайте также:

Подсанкционный экскапитан сборной Украины по футболу Тимощук попался на подделку документов в Румынии

Операторы украинских FPV-дронов залетают со взрывчаткой прямо в люки танков и блиндажей врага

Адвокат полицейских из Кагарлика и сам был подсудим за изнасилование: приговор будут обжаловать