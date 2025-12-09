Покупка и аренда квартир в Украине значительно подорожает: в каких городах цены подскочат больше всего

Стоимость жилья в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Цены на квартиры и аренду в Украине вырастают даже в условиях войны. Стоимость жилья в областных центрах уже приблизилась к уровню, когда аренда квартиры с ремонтом «съедает» большую часть средней зарплаты украинцев, а покупка собственного дома для многих превращается в финансовый марафон на десятки лет. По прогнозам экспертов, в 2026 году рынок недвижимости снова продемонстрирует рост цен.

Что происходит с рынком недвижимости в Украине, сколько стоит аренда и покупка квартир в городах сегодня и каких изменений ожидать в ближайшее время — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал эксперт по недвижимости, риелтор Александр Бойко.

Возрастут ли цены на жилье в 2026 году

Он согласен с прогнозами коллег о росте цен как на первичном рынке, так и в сегменте аренды жилья в 2026 году.

Реклама

«Более того, хочу подчеркнуть — это не просто предположение, а закономерный процесс, обусловленный целым комплексом структурных факторов, сформировавшихся за последние четыре года полномасштабной войны», — говорит Александр Бойко.

Что влияет на стоимость недвижимости в Украине: четыре ключевых фактора

Во-первых, рост себестоимости строительства остается мощнейшим драйвером роста цен на жилье, объясняет эксперт.

«По моим наблюдениям и данным девелоперских компаний, себестоимость выросла более чем на 30–35% от начала полномасштабного вторжения. Строительные материалы подорожали на 35-45%, логистика стала более сложной и дороже, энергоносители постоянно дорожают, а новые стандарты безопасности (укрытия, резервные системы электроснабжения) существенно увеличивают смету проектов», — говорит риелтор.

Во-вторых, в Украине наблюдается критический дефицит квалифицированных строителей. Значительная часть трудоспособного населения либо находится в рядах Вооруженных сил Украины, либо уехала за границу.

Реклама

«Это приводит к росту заработных плат в строительной отрасли и продлению сроков строительства, что также влияет на конечную стоимость квадратного метра», — говорит Александр Бойко.

В третьих, на цену жилья влияет ограниченное предложение на фоне стабильного спроса. Количество новых проектов, выходящих на рынок, сократилось по сравнению с довоенным периодом.

«При этом спрос остается высоким, особенно на готовое жилье или объекты на завершающей стадии строительства. В условиях, когда предложение не поспевает за спросом, рост цен неизбежен», — объясняет эксперт.

Кроме того, происходит ослабление национальной валюты и инфляционные процессы. Девелоперы привязывают стоимость квадратного метра к доллару США, поэтому любое колебание курса гривны отражается автоматически на гривневых ценах жилья.

Реклама

Сколько стоит купить квартиру / Фото иллюстративное / © iStock

Сколько стоит купить квартиру в Киеве

По словам эксперта, на первичном рынке в Киеве средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет $1 311 (около 54,2 тысяч гривен).

Однако цены существенно варьируются в зависимости от класса жилья:

Эконом-класс: $980 за кв.

Комфорт-класс: $1 120 за кв.м

Бизнес-класс: $1 740 за кв.м

Премиум-сегмент: $3 220 за кв.

Если говорить о конкретных квартирах в среднем сегменте, то по данным ЛУН:

Однокомнатная квартира в среднем стоит $66,500 (рост на 2% за последние полгода)

Двухкомнатная — $105,000 (рост на 5%)

Трехкомнатная — $150,000 (стоимость последних полугода)

На вторичном рынке средняя цена за квадратный метр составляет $1 622, что значительно выше, чем на первичном рынке. Это связано с готовностью жилья и сложившейся инфраструктурой, объясняет риелтор.

Реклама

Какие цены на аренду жилья в Киеве

Что касается аренды, то мы видим интересную динамику, говорит Александр Бойко:

«После пика 2024 года, когда однокомнатные квартиры подорожали на 23%, а двухкомнатные на 50%, в декабре 2025 года наблюдается небольшая коррекция».

Средние цены аренды сейчас составляют:

Однокомнатная квартира: 16 000-17 000 грн (снижение на 16% за полгода)

Двухкомнатная квартира: 23 000 грн (снижение на 21%)

Трехкомнатная квартира: 40 000 грн (снижение на 14%)

Важно отметить, что самая распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Киеве составляет 12 000 грн, но это касается квартир без ремонта или в отдаленных районах.

Реклама

Сколько стоит купить квартиру в Украине

По данным ЛУН, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке следующая:

Львов — $67 900

Киев — $67 000

Ужгород — $63 000

Луцк — $56 000

Черновцы — $55 000

Ровно — $53 100

Житомир — $47 000

Винница — $46 000

Одесса — $45 300

Черкассы — $44 300

Тернополь — $43 000

Ивано-Франковск — $39 700

Полтава — $37 500

Хмельницкий — $37 000

Чернигов — $34 000

Днепр — $33 900

Кропивницкий — $30 000

Суммы — $22 500

Харьков — $22 000

Николаев — $20 000

Запорожье — $16 000

Херсон — $14 500

Цены на жилье / Фото иллюстративное / © ТСН.ua

Средняя цена самой дешевой квартиры на первичке:

Львов — 61 900

Киев — 58 700

Одесса — 39 400

Ужгород — 42 600 -

Днепр — 45 600

Винница — 46 400

Черновцы — 45 800

Ровно — 43 900

Тернополь — 34 900

Хмельницкий — 32 300

Черкассы — 32 800

Полтава — 35 900

Чернигов — 30 100

Николаев — 25 500

Харьков — 31 700

Житомир — 37 500

Ивано-Франковск — 36 400

Кропивницкий — 36 700

Сумы — 610

Запорожье — 570

Прогноз на 2026 год: что будет с ценами на жилье

Александр Бойко прогнозирует умеренный, но стабильный рост цен в 2026 году. По его словам, на первичном рынке Киева ожидается рост на уровне 8-15%.

«Это не будет скачкообразным повышением. Почему такие цифры? Потому что рынок постепенно стабилизируется и адаптируется к новым реалиям, но все структурные факторы, о которых я говорил выше, никуда не исчезнут. Более того, они будут продолжать оказывать давление на ценообразование», — объясняет эксперт.

Он обращает внимание на немаловажный момент для потенциальных покупателей: если девелопер начинает снижать цены на квадратный метр, это часто свидетельствует о финансовых проблемах компании, а не о выгодном предложении.

Реклама

«Серьезные застройщики, которые уверены в собственной способности завершить проект и выполнить все обязательства перед инвесторами, будут продолжать повышать цены в соответствии с рыночными реалиями», — говорит Александр Бойко.

По арендному сегменту, по словам риелтора, в 2026 году ожидается возврат к росту на 5-10%. Это будет связано со стабилизацией экономической ситуации и возобновлением деловой активности в столице.