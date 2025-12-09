- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 132
- Время на прочтение
- 4 мин
Покупка и аренда квартир в Украине значительно подорожает: в каких городах цены подскочат больше всего
По прогнозам экспертов, в 2026 году рынок недвижимости снова продемонстрирует рост цен.
Цены на квартиры и аренду в Украине вырастают даже в условиях войны. Стоимость жилья в областных центрах уже приблизилась к уровню, когда аренда квартиры с ремонтом «съедает» большую часть средней зарплаты украинцев, а покупка собственного дома для многих превращается в финансовый марафон на десятки лет. По прогнозам экспертов, в 2026 году рынок недвижимости снова продемонстрирует рост цен.
Что происходит с рынком недвижимости в Украине, сколько стоит аренда и покупка квартир в городах сегодня и каких изменений ожидать в ближайшее время — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал эксперт по недвижимости, риелтор Александр Бойко.
Возрастут ли цены на жилье в 2026 году
Он согласен с прогнозами коллег о росте цен как на первичном рынке, так и в сегменте аренды жилья в 2026 году.
«Более того, хочу подчеркнуть — это не просто предположение, а закономерный процесс, обусловленный целым комплексом структурных факторов, сформировавшихся за последние четыре года полномасштабной войны», — говорит Александр Бойко.
Что влияет на стоимость недвижимости в Украине: четыре ключевых фактора
Во-первых, рост себестоимости строительства остается мощнейшим драйвером роста цен на жилье, объясняет эксперт.
«По моим наблюдениям и данным девелоперских компаний, себестоимость выросла более чем на 30–35% от начала полномасштабного вторжения. Строительные материалы подорожали на 35-45%, логистика стала более сложной и дороже, энергоносители постоянно дорожают, а новые стандарты безопасности (укрытия, резервные системы электроснабжения) существенно увеличивают смету проектов», — говорит риелтор.
Во-вторых, в Украине наблюдается критический дефицит квалифицированных строителей. Значительная часть трудоспособного населения либо находится в рядах Вооруженных сил Украины, либо уехала за границу.
«Это приводит к росту заработных плат в строительной отрасли и продлению сроков строительства, что также влияет на конечную стоимость квадратного метра», — говорит Александр Бойко.
В третьих, на цену жилья влияет ограниченное предложение на фоне стабильного спроса. Количество новых проектов, выходящих на рынок, сократилось по сравнению с довоенным периодом.
«При этом спрос остается высоким, особенно на готовое жилье или объекты на завершающей стадии строительства. В условиях, когда предложение не поспевает за спросом, рост цен неизбежен», — объясняет эксперт.
Кроме того, происходит ослабление национальной валюты и инфляционные процессы. Девелоперы привязывают стоимость квадратного метра к доллару США, поэтому любое колебание курса гривны отражается автоматически на гривневых ценах жилья.
Сколько стоит купить квартиру в Киеве
По словам эксперта, на первичном рынке в Киеве средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет $1 311 (около 54,2 тысяч гривен).
Однако цены существенно варьируются в зависимости от класса жилья:
Эконом-класс: $980 за кв.
Комфорт-класс: $1 120 за кв.м
Бизнес-класс: $1 740 за кв.м
Премиум-сегмент: $3 220 за кв.
Если говорить о конкретных квартирах в среднем сегменте, то по данным ЛУН:
Однокомнатная квартира в среднем стоит $66,500 (рост на 2% за последние полгода)
Двухкомнатная — $105,000 (рост на 5%)
Трехкомнатная — $150,000 (стоимость последних полугода)
На вторичном рынке средняя цена за квадратный метр составляет $1 622, что значительно выше, чем на первичном рынке. Это связано с готовностью жилья и сложившейся инфраструктурой, объясняет риелтор.
Какие цены на аренду жилья в Киеве
Что касается аренды, то мы видим интересную динамику, говорит Александр Бойко:
«После пика 2024 года, когда однокомнатные квартиры подорожали на 23%, а двухкомнатные на 50%, в декабре 2025 года наблюдается небольшая коррекция».
Средние цены аренды сейчас составляют:
Однокомнатная квартира: 16 000-17 000 грн (снижение на 16% за полгода)
Двухкомнатная квартира: 23 000 грн (снижение на 21%)
Трехкомнатная квартира: 40 000 грн (снижение на 14%)
Важно отметить, что самая распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Киеве составляет 12 000 грн, но это касается квартир без ремонта или в отдаленных районах.
Сколько стоит купить квартиру в Украине
По данным ЛУН, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке следующая:
Львов — $67 900
Киев — $67 000
Ужгород — $63 000
Луцк — $56 000
Черновцы — $55 000
Ровно — $53 100
Житомир — $47 000
Винница — $46 000
Одесса — $45 300
Черкассы — $44 300
Тернополь — $43 000
Ивано-Франковск — $39 700
Полтава — $37 500
Хмельницкий — $37 000
Чернигов — $34 000
Днепр — $33 900
Кропивницкий — $30 000
Суммы — $22 500
Харьков — $22 000
Николаев — $20 000
Запорожье — $16 000
Херсон — $14 500
Средняя цена самой дешевой квартиры на первичке:
Львов — 61 900
Киев — 58 700
Одесса — 39 400
Ужгород — 42 600 -
Днепр — 45 600
Винница — 46 400
Черновцы — 45 800
Ровно — 43 900
Тернополь — 34 900
Хмельницкий — 32 300
Черкассы — 32 800
Полтава — 35 900
Чернигов — 30 100
Николаев — 25 500
Харьков — 31 700
Житомир — 37 500
Ивано-Франковск — 36 400
Кропивницкий — 36 700
Сумы — 610
Запорожье — 570
Прогноз на 2026 год: что будет с ценами на жилье
Александр Бойко прогнозирует умеренный, но стабильный рост цен в 2026 году. По его словам, на первичном рынке Киева ожидается рост на уровне 8-15%.
«Это не будет скачкообразным повышением. Почему такие цифры? Потому что рынок постепенно стабилизируется и адаптируется к новым реалиям, но все структурные факторы, о которых я говорил выше, никуда не исчезнут. Более того, они будут продолжать оказывать давление на ценообразование», — объясняет эксперт.
Он обращает внимание на немаловажный момент для потенциальных покупателей: если девелопер начинает снижать цены на квадратный метр, это часто свидетельствует о финансовых проблемах компании, а не о выгодном предложении.
«Серьезные застройщики, которые уверены в собственной способности завершить проект и выполнить все обязательства перед инвесторами, будут продолжать повышать цены в соответствии с рыночными реалиями», — говорит Александр Бойко.
По арендному сегменту, по словам риелтора, в 2026 году ожидается возврат к росту на 5-10%. Это будет связано со стабилизацией экономической ситуации и возобновлением деловой активности в столице.