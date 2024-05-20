Покушение на Роберта Фицо: конспирологические теории Кремля, Орбан, Путин и выборы в Европарламент

МВД Словакии заявило, что злоумышленник выстрелил в Фицо пять раз. Премьер перенес уже две операции, и его состояние остается тяжелым. Хотя, как утверждают врачи, угрозы жизни главы словацкого правительства уже нет, до полного восстановления еще очень далеко. В настоящее время он находится в больнице в Банской Быстрице и медики пока не позволяют транспортировать его в столицу Словакии – Братиславу.

Злоумышленник нажал на крючок: буквально и фигурально

Расследование продолжается до сих пор. Сначала выглядело, что покушение совершил злоумышленник-одиночка, гражданин Словакии, 71-летний писатель Юрай Цинтула, мотивировавший свой поступок недовольством политикой действующего правительства. Однако в настоящее время появляются новые детали. Специальная правительственная группа, причастная к расследованию, предполагает, что нападавший действовал не один и имел сообщников, которые сразу после его задержания удалили учетные записи подозреваемого в соцсетях.

Однако, даже если покушение было единоличной инициативой нападающего, преуменьшать политические последствия этого преступления не стоит. Чтобы понять нюансы, необходимо обратить внимание на внутриполитический контекст в Словакии и ЕС, а также на российский интерес и искусные инструменты гибридного влияния, которые может применить и применяет Москва.

Недавно в Словакии прошли президентские выборы, отличившиеся большой интригой. До последней минуты было непонятно, кто займет президентский пост: спикер парламента и член правительственной коалиции Петер Пеллегрини или кадровый дипломат, которого поддержала оппозиция Иван Корчок. Победа Пеллегрини угрожала цементированием власти по команде Роберта Фицо, что и произошло. Теперь, без даже символических ограничений, которые мог накладывать президент, власть может делать все, что хочет. И, собственно, делает.

Команда Фицо начала стремительно сворачивать антикоррупционные реформы и ограничивать возможности занимавшихся ими институтов. Одновременно с этим началось наступление на информационного общественного вещателя – правительство Фицо пытается получить над ним больший контроль. Все это напоминает шаги лидера соседней Венгрии Виктора Орбана, который давно дружит с Робертом Фицо. В поляризованном выборами обществе оппозиция, конечно, пытается протестовать против притеснений властной команды, и до недавнего времени такие протесты в крупных городах Словакии собирали многочисленные манифестации. Однако в настоящее время ситуация может измениться. Покушением на Фицо злоумышленник нажал на крючок не только буквально, но и фигурально.

Неутешительные последствия: ловушка для оппозиции

Как только во властных кабинетах пришли в себя после покушения, там начали думать, как использовать его в свою пользу. Ответ лежал на поверхности. Прежде всего – в нападении на премьера обвинили оппозицию. Мол, именно оппозиционеры расшатали ситуацию в стране настолько, что покушались на убийство политических оппонентов. Оппозиционная "Прогрессивная Словакия" и так отменила ряд протестов. А теперь, так и вообще оказалась в щекотливой ситуации. Следует ей снова призвать к митингам и манифестациям, как власти смогут обвинить лидеров оппозиции в разжигании гражданского конфликта и неэтичном поведении относительно премьера, который не может ответить с больничной койки. В худшем случае – власти пойдут на запреты протестов и репрессии относительно оппозиции.

Еще одно последствие – неопределенность результатов выборов в Европарламент (которые состоятся 6-9 июня – ред.).

Во-первых, может сработать банальный принцип сострадания к жертве, а Роберт Фицо выглядит именно жертвой, тогда и сторонники партий правительственной коалиции – SMER-SD, Hlas и SNS смогут получить высшее представительство в Европарламенте. А это усугубит позиции евроскептиков, к которым они принадлежат, не только на уровне Словакии, но и на европейском уровне.

Во-вторых, нападение на Роберта Фицо позволило вытащить на свет подзабытый нарратив: "Поклонники мира под прицелом". Ведь словацкий премьер неоднократно отмечал необходимость прекратить российско-украинскую войну (хотя его подходы и пренебрегают принципом справедливости и скорее основываются на умиротворении агрессора путем принесения Украины в жертву российскому империализму). Этот нарратив уже взял на вооружение Виктор Орбан, заявивший, что теперь он снова единственный на всю Европу сторонник мира, которого травят "сторонники войны".

Кому это выгодно: российские манипуляции

Наверное, не следует объяснять, как выигрывает от ситуации Россия. Там тоже решили воспользоваться ситуацией в свою пользу и применить арсенал гибридного влияния. Для Москвы не секрет уязвимости Словакии. Незначительный рост экономики ведет к разочарованию в ЕС, поляризация общества может провоцировать политическую турбулентность на региональном уровне, нехватка доверия к традиционным медиа дает широкое поле для культивации конспирологических теорий и манипулирования обществом.

Именно эти подходы сразу и попытались применить кремлевские пропагандисты, которые раньше всех попытались указать на то, что нападающим был гражданин Украины. Когда эта версия оказалась нежизнеспособной, ведь нападавшего сразу задержали, зерно неуверенности все же было посеяно и теперь Россия будет продвигать версии о том, что Юрая Цинтулу украинские спецслужбы использовали вслепую.

Москва, кстати, не ограничивается продвижением таких версий на уровне Словакии, а идет дальше. Как маститые пропагандисты, так и анонимные паблики уже намекают, что и за нападением на Фицо, и за падением вертолета, в результате которого погиб иранский президент Ибрагим Раиси, и даже окутанная тайной история о покушении на принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана мая, стоят те же люди. Поле для интерпретаций российские пропагандисты оставляют широкое – это могут быть и американцы, и украинцы, и Израиль. Каждый, в зависимости от своих фобий и предпочтений, может выбрать себе по вкусу. Главное, подливать масло в огонь, усиливать глобальный хаос и просчитывать, как усиливаться уязвимости мировых игроков в условиях этого хаоса, что Россия всегда умело делала инструментами своего рефлексивного контроля.

Возвращаясь в Словакию, можно ожидать, что Москва и дальше будет пытаться поддерживать в обществе споры по поводу истинных причин покушения на Фицо. С одной стороны, будет вбрасывать в дискурс новые и новые версии – от украинских снайперов до отряда рептилоидов, но вместе с тем будет подыгрывать и раскол между властью и оппозицией и питать страхи гражданской войны. Эта методика уже апробирована в Украине еще со времен Революции Достоинства. Кроме того, российская пропагандистская машина будет готовиться к новым операциям и выискивать новые потенциально уязвимые жертвы: президентские выборы этого и в следующем году не только в Словакии, но и в поляризованной Молдове. А в соседней с нами Румынии, и вообще полный цикл выборов – от местных и парламентских до президентских. Поэтому следим за руками российских мастеров спецопераций, прежде всего, в уязвимых соседних государствах, и работаем над тем, чтобы искоренять уязвимости, которыми они могут манипулировать на национальном, региональном и европейском уровне.