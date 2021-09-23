Покушение на Шефира: что известно об обстреле автомобиля помощника Зеленского

Полиция открыла уголовное производство.

В среду, 22 сентября, под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. В иномарку попало десять пуль. Ранения получил водитель Шефира. Его с ранениями госпитализировали в "Феофанию".

ТСН.ua собрал все, что известно на данный момент, об обстреле машины первого помощника Владимира Зеленского.

Что произошло

Автомобиль Сергея Шефира обстреляли около 10:00 22 сентября возле Лесников Киевской области. На момент обстрела в салоне находился помощник президента и его водитель, который получил ранения.

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СМИ сообщают, что обстрел произошел, когда Шефир ехал из дома на работу. Дорога идет через лес. Именно с разных сторон трассы было сделано несколько автоматных очередей. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о засаде в лесу: "Когда начали стрелять, водитель дал по газам. Там есть дорога через и в лесу была засада, фактически".

Обстрелянный автомобиль Сергея Шефира. / PavlovskyNEWS

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы полиции. Продолжается специальная полицейская операция по розыску злоумышленников. Их сейчас разыскивают, введено спецоперацию "Сирена". По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, автомобиль не был бронирован. Шефир также не пользовался охраной.

По его словам, генерального прокурора Ирины Венедиктовой, начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более человек — это ст. 115 УК.

Состояние Шефира и его водителя

Сам Сергей Шефир не пострадал. Впрочем, он находится в шоковом состоянии. После обстрела его пересадили в полицейский экипажа и перевезли в безопасное место. "Он в состоянии шока. Трактует, что стреляли в него, но попали в водителя", — говорит Давид Арахамия.

Зато три ранения получил водитель. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Известно, что после стрельбы он смог самостоятельно доехать до безопасной парковкии Именно туда вызвали скорую помощь и полицию. Медики говорят, что жизни потерпевшего ничего не угрожает.

Заявление Шефира

Сергей Шефир прокомментировал покушение. По его словам, стрельба началась просто на дороге. Водитель ускорил движение. Шефир говорит, что чувствует себя нормально. Действия своего водителя назвал героическими.

Помощник Зеленского опроверг слухи о конфликте в Офисе президента, якобы связанным с этим покушением. Шефир подчеркнул: президента так не испугать. Основной целью нападения он считает запугивания власти.

Версии инцидента

Правоохранители пока не назвали причин обстрела автомобиля политика. По словам руководителя прокуратуры Киевской области Алексея Хоменко, в деле есть несколько версий. "Сейчас отрабатывается ряд версий. С учетом того, что продолжается осмотр места происшествия, продолжаются оперативные мероприятия, я не могу озвучить эти версии, поскольку это повредит следствию", - рассказал Хоменко во время брифинга.

В Нацполиции рассматривают три главных версии покушения на жизнь первого помощника президента. "Три основные версии, которые рассматривает Нацполиция: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. В том числе рассматривается версия об участии спецслужб иностранных государств", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

В свою очередь, Давид Арахамия назвал свои версии инцидента.

Полиция на месте обстрела автомобиля. / PavlovskyNEWS

"Привет" от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вы знаете, они почти все уже покинули Украину из насижених мест, слухи и оперативная информация правоохранительных органов говорят, что они как-то будут мстить. Вторая версия — может быть российский след. И конечно, сейчас накануне таких больших, решительных изменений по борьбе с политическим влиянием финансово-промышленных групп (борьба с олигархами. — Ред.)", — сказал Арахамия.

Реакция на обстрел

Президент Зеленский

Владимиру Зеленскому, который сейчас находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, оперативно доложили о нападении на его помощника. Заявление от главы государства незамедлительно. По словам президента, ему пока не известно, кто стоит за покушением на его "помощника и близкого друга". Впрочем, это не повлияет на выбранный им курс — "к изменениям, к детенизации экономики, к борьбе с криминалитетом".

"Какие это силы? Могут быть внутренние, а могут быть внешние. Но силами не считаю их. Потому что передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным. На прочность нашей команды это не влияет", — отметил Владимир Зеленский.

Министерство внутренних дел

Руководитель МВД Денис Монастырский уверен, что помощника Зеленского хотели убить.

"Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Подчеркиваю, что команду президента не напугать, те реформы, которые начаты, в том числе в борьбе с организованной преступностью, будут продолжены", - отметил руководитель ведомства.

Офис генпрокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назвала нападение на авто Сергей Шефира "вызовом всей правоохранительной системе".

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"Намерения у них, судя по всему, были серьезные — автоматная очередь прошила автомобиль. Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого сейчас госпитализированы", — отметила прокурор.

Офис президента

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что все службы должны принять необходимые меры для того, чтобы задержать нападавшего и привлечь к уголовной ответственности.

"Покушение на Сергея Шефира - это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе", - подчеркнул руководитель ОП.

Советник председателя Офиса Михаил Подоляк связал покушение на Шефира с борьбой против олигархов президента Владимира Зеленского. Он назвал это "ни чем иным, как попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды".

По словам Подоляка, политика Зеленского направлена на "существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы", а также "на уничтожение политико-финансовых группировок, которые откровенно работают на наших внешних оппонентов".

Новости Украины: Венедиктова назвала нападение на Шефира вызовом всей правоохранительной системе

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