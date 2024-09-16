Покушение на Трампа: что известно об инциденте и кто такой подозреваемый

Вблизи гольф-клуба экспрезидента Дональда Трампа накануне произошла стрельба. Политик не пострадал, а вот мужчину, открывшего огонь, задержали. Им оказался местный проукраинский активист. В своих соцсетях подозреваемый активно призвал иностранцев ехать воевать в Украину против российских войск.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Оксаны Ткаченко.

Что известно о покушении на Трампа

Автоматные выстрелы во флоридском клубе Дональда Трампа произошли после обеда. Политик как раз прибыл туда поиграть в гольф. Представитель "Секретной службы", который охраняет президентов и экс-президентов, говорит - заметил ствол, который выдвинулся из кустов и мгновенно открыл огонь вместе с коллегами.

Нападавший бросился в бегство и прыгнул в авто. Вблизи забора сразу нашли два рюкзака с его вещами и брошенное оружие вроде автомата Калашникова. За стрелком устроили погоню с вертолетами.

Вещи подозреваемого

"Мы увидели мчавшийся очень быстро черный Nissan. А за этим черным Nissanом начали появляться еще больше патрульных машин, а впоследствии прибыл и вертолет, и все остановилось. Мы были очень, очень напуганы. Мы подумали, что подозреваемый вероятнее всего вооружен и мог подбежать к нашим машинам", — говорит очевидец происшествия.

Сам Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы, он не пострадал, но ФБР заявило, что инцидент "выглядит как попытка покушения".

На пресс-конференции через четыре часа после инцидента представители ФБР, "Секретной службы" и местной полиции рассказали, что возле гольф-клуба Трампа задержали человека, пытавшегося скрыться на машине, а в кустах у поля для гольфа нашли заброшенное оружие типа автомата Калашникова.

Место преступления

По словам представителя "Секретной службы", которая охраняет президентов и экс-президентов, их сотрудник заметил выдвинувшийся из кустов ствол и вместе с коллегами немедленно открыл огонь. Затем очевидец увидел, как человек бежит из кустов к черному Nissan, садится в машину и уезжает.

Полиция задержала этого человека на шоссе в соседнем округе. По словам шерифа местной полиции, пули агентов "Секретной службы" его не задели. В кустах нашли автомат типа АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамеру GoPro.

Участники пресс-конференции заверили, что Трамп все время был в безопасности. Они объяснили, что когда он играет в гольф, охрана всегда движется на одну-две лунки впереди. В этом случае кандидат в президенты был за несколько лунок, то есть в нескольких сотнях метров от места стрельбы.

Шериф округа рассказал, что подозреваемого быстро задержали именно благодаря помощи свидетеля: тот описал полиции человека и его машину, Nissan, и даже запомнил номер.

Вскоре эту машину заметили на шоссе, ведущем в соседний округ Мартин (гольф-клуб Трампа находится в округе Палм-Бич). Полиция округа Мартин получила эту информацию, остановила Nissan и задержала беглеца. После этого свидетеля привезли в округ Мартин, и он опознал задержанного.

Кто подозреваемый?

Несколько ведущих американских телекомпаний и газет сообщают со ссылкой на анонимных представителей правоохранительных органов, задержанного зовут Райан Уэсли Раут (Ryan Wesley Routh), ему 58 лет и он — житель Гавайев. Официально имя задержанного пока не объявлено.

Уильям Снайдер, шериф флоридского округа Мартин, где задержали этого человека, рассказал журналистам, не называя его имени, что при задержании он вел себя спокойно, почти без эмоций.



"Он ни разу не спросил, в чем дело. Вокруг, разумеется, были полицейские с винтовками, мигалки, многое происходило, но у него не было никаких вопросов", — сказал шериф.

Страница подозреваемого в соцсетях

Команда BBC Verify нашла профили в социальных сетях, совпадающих с этим именем, они указывают на то, что Райян призвал иностранных бойцов ехать в Украину, чтобы воевать против российских войск.

Раут, не имевший военного опыта, рассказал New York Times в 2023 году, что приехал в Украину сразу после вторжения России в 2022 году, чтобы помочь привлечь новобранцев среди сбежавших от Талибана групп афганских солдат.

"Солдаты, пожалуйста, не звоните мне. Мы все еще пытаемся заставить Украину принять афганских солдат и надеемся получить некоторые ответы в ближайшие месяцы, пожалуйста, наберитесь терпения", – написал он в Facebook в июле.

Предыдущие сообщения свидетельствуют о том, что Раут имел уголовное прошлое, и, согласно источникам CBS, его обвинили и осудили за многочисленные тяжкие преступления, включая ношение скрытого оружия. В разговоре с американскими СМИ сын Раута Оран описал его как "любящего и заботливого отца".

Райан Уэсли Раут

Реакция в США

Высокопоставленные политики обеих политических партий в США выразили облегчение, что бывший президент Дональд Трамп не пострадал при попытке убийства.

Вскоре после инцидента вице-президент Камала Гаррис сообщила, что ее проинформировали о выстрелах вблизи Трампа.

"Я рада, что он в безопасности. Насилию в Америке нет места", — написала она в соцсети X.

Напарник Харрис Тим Уолз повторил ее мнение, сказав: "Насилию нет места в нашей стране. Это не то, кем мы являемся как нация".

Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс сказал, что он разговаривал с Трампом до обнародования новостей об инциденте и что тот был "на удивление, в хорошем настроении".



Сенатор-республиканец Линдси Грэм также сказал, что Трамп "в хорошем настроении" и "как никогда раньше полон решимости спасти нашу страну".



Тем временем лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер похвалил "Секретную службу" за их скорую реакцию и сказал, что преступник "должен быть привлечен к ответственности по всей строгости закона".



Президент Джо Байден также высоко оценил работу "Секретной службы" и сказал, что "в нашей стране нет места политическому насилию или какому-либо насилию".

Новости ТСН 12:00 16 сентября. Удар по Харькову, «хлопок» в Белгороде, второе покушение на Трампа

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