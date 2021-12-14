Покушение на убийство депутата из-за долга: в Днепре без права на залог арестовали мужчину с дистанционным АК-47

Покушение на убийство депутата из-за долга: в Днепре без права на залог арестовали мужчину с дистанционным АК-47

В день преступления подозреваемый совершил телефонный звонок на электронное устройство, которое привело в действие сложный механизм.

Подозреваемого, что дистанционно устроил стрельбу и пожары в центре Днепра — задержала полиция, — об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30 13 декабря.

Еще 8 декабря прохожие на центральном проспекте услышали выстрелы, после чего загорелась пустая припаркованная машина.

По данным Офиса генпрокурора, это была попытка покушения на депутата областного совета. Подготовку к умышленному убийству инкриминируют сорокапятилетнему мужчине. В полиции говорят: он заранее установил автомат Калашникова в багажнике на специальной подставке. Цель корректировалась лазерной указкой, выстрелы запускались дистанционно, а после них сработало устройство самоуничтожения.

Пули попали в стену и двери здания, где находятся офисы и жилые квартиры. Прошло без пострадавших. Во время обысков у подозреваемого обнаружили оружие и самодельные устройства с проводами. Суд на время следствия арестовал мужчину без права на залог.

Заметим, что в день преступления подозреваемый совершил телефонный звонок на электронное устройство, которое привело в действие сложный механизм. Нападение готовилось на потерпевшего, у которого с задержанным возникли долговые обязательства.

Напомним, что в Днепре задержали мужчину, который порезал ножом четырех человек.

В Днепре задержали подозреваемого, который дистанционно устроил стрельбу и пожары в центре города

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