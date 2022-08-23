"Пол года – так нельзя": экономист объяснил, почему нужно отменить ограничения на выезд мужчин из Украины

Украине нужно двигаться к отмене ограничений на выезд мужчин за границу, ведь полгода – слишком длительный срок действия такого ограничения. Кроме того, принятые правительством ослабления для бизнесменов все равно не помогут.

Ведь украинским и зарубежным бизнесменам нужно общение для создания доверия.

Об этом в эфире ТСН рассказал бывший и.о. о. министра экономики (2020), член правления гуманитарного хаба "Я не один!" Павел Кухта.

"Те, кто занимался бизнесом, знает, что вам нужно видеть контрагента. Вам нужно живое общение. Оно нужно для доверия, особенно сейчас – когда нужно, например, уговорить польского бизнесмена какой-нибудь вести бизнес с Украиной во время войны. Ну, попробуйте это сделать по-телефону. Вам нужно сесть, вам нужно какое-то доверие создать", – объяснил эксперт.

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"Я думаю, что надо двигаться к снятию ограничений на выезд. Понятно, почему их ввели. И Украина здесь – не единственная. Например, Армения, когда начался в 20-м году конфликт в Карабахе, тоже закрывала границы. Но это коротко – месяц -два. Полгода – так нельзя в глобальном мире закрыть", – добавил Кухта.

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Напомним, Кабмин от 1 сентября разрешил мужчинам призывного возраста уезжать из Украины, если цель выезда – рабочая поездка. Разрешенный срок – до 7 дней. А гарантия возврата – депозит в 200 тыс. грн.

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