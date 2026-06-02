Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Эксклюзив ТСН
Пол здания разрушено до основания: РФ ударила по больницам Киева (фото, видео)

В столице под массированный обстрел попали медучреждения в Подольском, Святошинском и Голосеевском районах.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Разрушенная амбулатория №5 на Теремках / © Міністерство охорони здоров'я України

Дополнено новыми материалами

Из-за российской массированной атаки на Киев 2 июня были повреждены и частично разрушены пять медицинских учреждений. Больше всего пострадала амбулатория №5 на Теремках.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН и проинформировали в Минздраве Украины.

Журналисты сняли на видео жуткие кадры последствий атаки на столичный Виноградарь. Там были уничтожены машины и разбиты дома.

Значительные повреждения получила и медицинская инфраструктура. В частности, полностью разрушено пол здания амбулатории №5 на Теремках. Удар произошел под утро, около 04:00. Несмотря на серьезные разрушения, чудом обошлось без раненых среди персонала и посетителей.

Сейчас на месте работают коммунальщики, которые спасают уцелевшее имущество, медицинское оборудование и важную документацию.

Согласно официальным данным Минздрава, всего из-за атаки в Киеве пострадали пять медицинских объектов. В частности, речь идет о двух специализированных учреждениях и трех центрах первичной медико-санитарной помощи, расположенных в Подольском, Святошинском и Голосеевском районах. Самый большой ущерб понесла амбулатория в Голосеевском районе, где в результате попадания были полностью уничтожены второй и третий этажи.

Благодаря тому, что персонал и больные вовремя переместились в укрытия, жертв удалось избежать. Пострадавших на этих объектах нет.

Из-за атаки в Киеве повреждены 5 медицинских учреждений (8 фото)

атака на Київ  амбулаторія 5 на Теремках_2 / © ТСН

атака на Київ  амбулаторія 5 на Теремках_3 / © ТСН

атака на Київ  амбулаторія 5 на Теремках_1 / © ТСН

Атака на Київ  пошкоджені медустанови_1 / © Міністерство охорони здоров'я України

Атака на Київ  пошкоджені медустанови_2 / © Міністерство охорони здоров'я України

Атака на Київ  пошкоджені медустанови_3 / © Міністерство охорони здоров'я України

Атака на Київ  пошкоджені медустанови_5 / © Міністерство охорони здоров'я України

Атака на Київ  пошкоджені медустанови_4 / © Міністерство охорони здоров'я України

Атака на Киев 2 июня — какие последствия

Российская армия ночью и утром 2 июня нанесла массированный удар по Киеву. В результате атаки погибли пять человек, еще более 60 человек получили ранения, среди пострадавших — трое детей. Разрушения зафиксированы в восьми районах столицы: повреждены жилые дома, учебное заведение, автозаправочная станция, бизнес-центр и частное медицинское учреждение. Спасательные службы работают на местах, поскольку под завалами могут находиться люди.

В Киеве временно перекрыли часть улиц и внесли изменения в маршруты общественного транспорта. Также из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры часть потребителей в Киеве и нескольких областях временно осталась без электроснабжения.

