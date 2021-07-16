Пол жизни провел в больнице: пожарные осуществили мечту 4-летнего больного Ярослава

Впереди у мальчика год реабилитации и регулярные осмотры в больнице, но сегодня он счастлив.

Самый молодой пожарный. 4-летний Ярослав Иванов около месяца назад перенес трансплантацию костного мозга. Донора мальчику искали по всему миру. Сейчас он чувствует себя хорошо, а впереди его еще ждет реабилитация. Чтобы поздравить мальчика с победой над болезнью, приехали спасатели и заодно осуществили его мечту. Просто под стенами больницы он сел ща руль пожарной машины и учился тушить пожар.

Об этом 16 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

4-летний Ярослав вовсю дует свечи, ведь это его первый торт в честь выздоровления. Половину своей жизни мальчик провел в больнице. Два года назад ему диагностировали острую форму лейкемии. Шансом выжить была трансплантация костного мозга. А донор нашелся только в Германии.

"Немножко больше месяца назад мы провели трансплантацию костного мозга, клетки донора функционируют и ребенок готов к выписке, он поедет домой", — говорит заведующий отделением трансплантации костного мозга Александр Лисица.

Новости Украины: спасатели осуществили мечту 4-летнего мальчика

Ярослав — всего 10 ребенок в Украине, которому сделали такую операцию. Сегодня он впервые выходит из стерильного бокса, в котором пробыл полгода. Камеры его не пугают. Все это время рядом с ним была только мама.

"Он очень соскучился уже по семье, по папе, по бабушке с дедушкой", — говорит мама.



Папа не усидел дома и приехал сразу в больницу. Мальчик улыбается и еще не знает, что за дверью его ждет мечта: он сможет покататься на пожарной машине.



Мальчик сразу садится за руль. Без проблем находит, как включить сирену. И учится тушить пожар прямо под стенами больницы. Он уверенно берется за рукав. Опытные спасатели уверены — с парня вырастет исправный пожарный. И чтобы не забывал о мечте — дарят машинку и каску.



Впереди у него год реабилитации и регулярные осмотры в больнице, но сегодня он счастлив.

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