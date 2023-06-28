"Полесские волки" выходят на охоту с музейной пушкой на "народном Хаймарсе"

60 батальон территориальной обороны имеет пушку тоже 60 калибра, которые уже 74 года.

В Донецкой области бойцы воюют на зенитке, которая вдвое старше их. Пушка враг опасается, потому что установили ее ребята на "народный Хаймарс", говорится в ТСН.

Их "Хаймарс" — старый КАМАЗ, на котором еще старше его зенитка. Но ребята из расчета убеждены – неважно на чем воевать, важно – кто воюет. "Полесские волки — нас так называют", — говорят бойцы.

60-й батальон территориальной обороны имеет пушку тоже 60-го калибра, могла бы работать как противовоздушная оборона. "Можно стрельнуть по самолетам, но мы не будем, потому что мы не успеем навеститься, по вертолетам можно, по "Шахидам" можно", — рассказывают бойцы.

Пушки 74 года — больше, чем любому из ее расчета. Таких по всему миру осталось немного, но терроборонцы убеждены, что им с этим вооружением очень повезло. "Кто хочет воевать, может найти все", — убеждены бойцы.

Прицельно "гасит" по вражеской пехоте, в частности под Бахмутом. В общем, такой расчет должен отработать примерно за семь минут, потому что хотя пушка и старая, но на нее враги нормально охотятся.

Пушечка старая, но все, что есть – летит на врага. Когда-то эта машина, убежден командир "Волыняка", будет гордо ехать на параде победы.

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