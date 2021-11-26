"Полетел на один день отдохнуть с семьей": Зеленский о поездке на госдачу в Карпаты

"Полетел на один день отдохнуть с семьей": Зеленский о поездке на госдачу в Карпаты

Глава государства также объяснил, почему он улетел на вертолете ГСЧС.

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за расследования некоторых журналистов он не может даже один день отдохнуть со своей семьей, на что имеет право.

Об этом он сказал во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" 26 ноября.

"Я считаю, что то, что вы делаете по мне, неправильным. В пятницу вечером после работы я со своей семьей, на что имею право, полетел на один день отдохнуть. На один день. Так пострадало наше государство, что один день я решил отдохнуть. Я улетел", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также объяснил, почему он улетел не на своем президентском самолете и зачем его сопровождали вертолеты ГСЧС.

"Президент никогда не летает одним вертолетом. К сожалению. Я никогда не хочу, чтобы на меня смотрели люди и что-то плохое об этом думали. Не позволено мне летать на одном вертолете. Летают сопровождающие. Всех деталей не скажу: о снайперах, но это жизнь Такая у меня жизнь. Был вертолет сопровождающий. Самолет президента не работает, потому что директор ГУД не может выделить деньги. Потому что все медиа кричат, что что-то тратится на президента. Он ремонтируется. Потому что все давят. И директор ГУД боится. Нет самолета у президента Украины. Такая авиация. И он летает вертолетом. Летает президент Украины всегда как минимум 1+. Если на фронт, то 2+, или 3+. Таков план. Такая ситуация безопасности. За два дня до этого сломался президентский вертолет. Потому что ГУД не отремонтировал. Можете проверить. Президента Украины попросили, чтобы использовать на этот раз ГСЧС. Я спросил, законно ли, мне ответили, что да. Мы полетели военным и вертолетом ГСЧС", — разъяснил Зеленский.

Кроме того, глава государства рассказал, что он делал на государственной даче в Карпатах.

"Я прилетел ночью, встретился с господином Чернышевым (ред. — министр развития общин и территорий Украины), так и есть. Я прекрасно отдохнул с Чернышевым, работая в ночь с пятницы на субботу. В субботу у меня был выходной. Там был глава Офиса и моя семья. В воскресенье я улетел. Я прилетел на возложение цветов. После возложения я уехал на работу. Потом были встречи, награждения военных. После этого я сел в вертолет с Ермаком полетел в Гуту. Я, моя семь. А на следующий день я улетел на работу", — проинформировал Зеленский.

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